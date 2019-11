Stella Grillo è Barbara Streisand/ La somiglianza c’è, la voce? (Tali e Quali)

Insomma Stella Grillo sarà uno dei volti noti che vedremo a Tale e Quale Show – Tali e Quali nella puntata di oggi, venerdì 22 novembre 2019. In questa nuova esperienza la vedremo nei panni di Barbra Streisand: forse è inutile chiedersi se riuscirà a conquistare la giuria. “Dite addio a Stella Grillo e godetevi Barbra Streisand”, scrive in una delle ultime Storie su Instagram. La somiglianza c’è tutta, a partire dal naso importante che rende il viso della studentessa ancora più intrigante. Soprattutto se consideriamo l’ultimo scatto pubblicato lo scorso ottobre, dove cita una delle frasi più celebri di Frida Kahlo: “Non far caso a me. Io vengo da un altro pianeta. Io ancora vedo orizzonti dove tu disegni confini”.

Chi è Stella Grillo? Cantante, ballerina e attrice…

Cantante, ballerina, attrice: Stella Grillo, stasera a Tale e Quale Show – Tali e Quali, sembra avere ben chiaro il proprio futuro nel mondo dello spettacolo. Del resto questa ragazza nata a Rieti nel ’99 non è un volto sconosciuto del piccolo schermo italiano. Dopo aver conseguito quattro diplomi in danza moderna e tre di canto, entrambi presso l’Università dello Spettacolo Kledi Dance, ha vinto diversi concorsi a livello locale ed è arrivata in finale per conquistare il premio Mia Martini durante la competizione Una voce per Mimì. Grazie alla compagnia di Francesca Cipriani, da non confondere con l’omonima showgirl, ha ottenuto inoltre il ruolo in due piece teatrali: il Musical Pinocchio del 2011organizzato dai Pooh e il musical Peter Man. Sette anni fa ha partecipato inoltre a Ti lascio una canzone, dove ha affrontato dei duetti con diversi big della musica italiana, come Fausto Leali, Enrico Ruggeri, Malika Ayane. L’anno successivo invece si è presentata a Vocine nuove di Castrocaro, arrivando in finale, posizione conquistata anche a Voice for Music, dove ha ricevuto il premio per la categoria Miglior Interpretazione Junior.

Io vengo da un altro pianeta





