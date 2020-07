Stella Immanuel, chi è dottoressa difesa da Trump/ Dal Dna alieno al ses*o con demoni

Anthony Fauci? No, è Stella Immanuel il medico anti-Covid preferito dal presidente Usa Donald Trump. Il problema è che è molto diversa dal capo della task force americana all’emergenza coronavirus. Un esempio? Crede che il Dna alieno venga inserito in molte cure mediche e che una donna possa avere problemi ginecologici se fa sesso con demoni e streghe. Ma ritiene anche che nel governo statunitense ci siano rettiliani. Ma la dottoressa di origine camerunense è diventata l’eroina di Trump dopo aver ribadito che il coronavirus si combatte con l’idrossiclorochina. I suoi video sono ormai virali (e li condivide anche Madonna). Si è fatta ritrarre in mezzo ad una dozzina di colleghi che hanno “improvvisato” una conferenza stampa sull’idrossiclorochina sulle scale del palazzo della Corte Suprema a Washington. Il video è stato lanciato dalla piattaforma Breibart News, vicina ad ambienti repubblicani radicali, e sarebbe sostenuto economicamente, secondo la Cnn, da ricchi donatori repubblicani del Tea Party Patriots. Prima di essere cancellato dai social per false informazioni su cure e trattamamenti sul Covid aveva raggiunto 14 milioni di visualizzazioni.

STELLA IMMANUEL, CHI È DOTTORESSA DIFESA DA TRUMP

Tra le varie dichiarazioni choc della dottoressa Stella Immanuel c’è pure quella sulle mascherine, che «non servono». Sui social ci sono molte tracce di lei, meno sulla sua biografia ufficiale. Secondo Daily Best, è un medico la cui licenza è registrata in Texas. Pare che gestisca una clinica nei pressi di un centro commerciale texano vicino alla chiesa Firepower Ministries. Nata in Camerun, si è laureata in medicina in Nigeria. Su YouTube e sul suo sito web ci sono sermoni in cui la dottoressa “preferita” di Donald Trump parla di problemi come endometriosi, cisti, sterilità e impotenza spiegando che sarebbero causati da rapporti sessuali con streghe e demoni mentre dormono. Nel 2015 invece parlava di un presunto piano degli Illuminati, organizzato da una “strega” per distruggere il mondo attraverso aborto, matrimonio gay e giocattoli per bambini. E, come se tutto ciò non bastasse, ha anche affermato che la medicina usa Dna degli alieni spaziali per curare le persone. Ma nel 2014 se ne uscì anche con un’altra affermazione a dir poco particolare: «Ci sono persone che governano questa nazione che non sono nemmeno umane».





