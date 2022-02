Stella “Io mandata in TV da Alex Belli? No”/ Katarina “Sei manipolata da lui!”

La diretta del Grande Fratello Vip in onda ieri, 17 febbraio, lascia spazio a nuove discussioni nello studio di Pomeriggio 5. Si torna infatti a parlare di Alex Belli e Delia Duran e della scelta di Soleil Sorge di mettere fine all’amicizia con l’attore. Per Katarina Raniakova, ex moglie di Belli, ha fatto più che bene: “Soleil finalmente ha chiamato il loro rapporto con la parola giusta: amicizia. Lui le ha detto ‘ti amo’, lei non lo ha mai detto.”

Non è invece d’accordo Stella, che proprio Alex ha tirato in ballo poche ore fa nella Casa. In particolare, in un confronto con Delia, Alex ha dichiarato: “Fuori ho tutti contro, tu non ti rendi contro! Questo perché tu mi hai dipinto, involontariamente, in un modo… Ho dovuto mandare Stella!”

Stella: “Non mi ha inviata Alex in Tv!”, Katarina accusa…

Nello studio di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso chiede a Stella se sia stato davvero Alex Belli ad inviarla in TV per difenderlo; lei nega: “È stata una scelta che ho preso io di mia volontà. Mi sono sentita questo compito di rappresentarlo e difenderlo. Ho contattato io la redazione e sono io qui per mia volontà. Quella con Soleil è un’amicizia diversa dalla mia, c’è da chiarirlo.” In sottofondo arriva però la sentenza di Katarina: “Sei un’altra persona manipolata da Alex!”

