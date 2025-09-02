Carlotta Mantovan - ex compagna del compianto Fabrizio Frizzi - ha toccato il cuore del web con uno scatto in compagnia di Stella, figlia del conduttore.

Il mondo dei social è spesso croce e delizia quando si tratta di personaggi noti; la differenza è scandita dalla tipologia di contenuti e quello mostrato in queste ore da Carlotta Mantovan ha decisamente colpito nel segno dal punto di vista delle emozioni. Due sorrisi smaglianti, il suo e quello di Stella: figlia del compianto e amato Fabrizio Frizzi. Sono trascorsi diversi anni dalla tragica scomparsa del conduttore ma l’affetto smisurato nei confronti della sua ex moglie e della piccola testimonia quanto sia ancora indelebile nella memoria degli appassionati.

Carlotta Mantovan distrutta per la morte di Claudia Adamo: “Perdo una parte del mio cuore”/ “Sorella mia…”

“Hai lo stesso sorriso di papà, sei bellissima”, scrive un utente tra i commenti della foto pubblicata da Carlotta Mantovan – ex moglie di Fabrizio Frizzi – rivolgendosi appunto alla piccola Stella, figlia del compianto conduttore e oggi 13enne. Ovviamente la mamma, ben conoscendo le angherie dei social, ha per metà oscurato il volto della ragazza ma effettivamente quel sorriso sgargiante non può che ricordare uno dei protagonisti più amati della televisione italiana.

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi, perchè si sono lasciati?/ Com'era il loro rapporto dopo il tradimento

Stella, tripudio di complimenti e affetto per la figlia di Fabrizio Frizzi: il tenero scatto con la mamma Carlotta Mantovan

La foto pubblicata da Carlotta Mantovan con la figlia Stella rimanda alla splendida storia d’amore vissuta con il compianto Fabrizio Frizzi. Come racconta DiLei, il colpo di fulmine risale ad oltre vent’anni fa; era il 2001 quando l’ex compagna del conduttore tentava la strada di Miss Italia. Da allora non si sono più lasciati, coronando l’amore proprio con la nascita della loro prima figlia nel 2013. Un amore purtroppo spezzato da un dolore immenso, improvviso e prematuro;

Guillermo Mariotto: “Fabrizio Frizzi? Insieme ad Atlanta il giorno dell’attentato nel ‘96”/ “C’era il panico"

E’ Stella, figlia del compianto Fabrizio Frizzi – nata dalla relazione con Carlotta Mantovan – a portare l’eredità più bella e il ricordo più suggestivo del conduttore: quel sorriso, il tratto distintivo del papà e che ancora oggi è ricordato per spontaneità e belezza.