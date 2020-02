Stella Manente/ Bella e simpatica: basterà per vincere? (La Pupa e il Secchione)

Continua il percorso della modella ed influencer Stella Manente all’interno del programma La Pupa e il Secchione e Viceversa. Nell’ultima puntata in particolare Stella, con il suo compagno Andrea Santagati, ha dato grande prova delle sue arti seduttrici. Ma andiamo con ordine. Il tutto non è cominciato proprio benissimo per la modella e influencer, che nella prova di grammatica si è esibita in un paio di strafalcioni rimasti nella storia. Dopo aver indicato Gesù come l’eroe dei due ‘monti’, ha cercato di rimediare affermando che si trattava di Giuseppe, ma Conte! Fortunatamente Stella se la cava meglio con i selfie, e non poteva essere altrimenti. I suoi 311mila followers parlano chiaro del resto. Quindi, nella prova sul come realizzare un perfetto selfie, in particolare il primo del mondo, Stella e Andrea, vestiti come Adamo ed Eva, vincono e si portano a casa anche il bonus.

STELLA MANENTE SPACCA IN DUE IL PUBBLICO

Non c’è che dire, Stella o la si ama o la si odia. Questo è particolarmente vero per due episodi che sono capitati proprio negli ultimi giorni. Il primo si riferisce al brutto scontro tra lei e un, va detto, offensivo Massa. Stella, diretta come solo lei sa essere, ha chiesto al game designer di dirle cosa pensi di lei. Non lo avesse mai fatto, perché il Massa le ha risposto con un sonoro ‘penso che sei una stupida’. I toni si sono molto alzati, e questo non ha giovato di certo a nessuno dei due, Sul fronte degli ammiratori invece Stella, in occasione del suo compleanno, ha ricevuto un mazzo di fiori. Lo si scopre curiosando tra le stories del suo profilo Instagram. I più maliziosi sostengono che a farle quest’omaggio sia stato il De Benedetti, con il quale lo ricordiamo c’è stato un appassionato bacio. Stella non ha ancora svelato il mistero, ma tutti si chiedono da chi verranno quei fiori misteriosi.

STELLA MANENTE, BELLA MA ANCHE SIMPATICA

Cosa dire infine sul futuro di questa modella? Un futuro a brevissimo certo, e riferito all’esito del programma, perché per quanto riguarda il suo lavoro Stella sembra avere le idee molto chiare. Come si è detto, lei e il suo partner sono finiti dritti in finale, e qui si può rivedere il momento in cui Ruffini annuncia il passaggio dei due alla puntata del 18 febbraio prossimo. Cosa si porterà dietro Stella per la prossima puntata? Sicuramente la seduzione ma anche l’ironia. Nella gara di seduzione dell’ultima puntata infatti, la donna si è distinta per aver spiegato al Santagati come si tocca una donna. Lo stesso conduttore, nel raccontare i fatti in villa, ne ha parlato suscitando l’interesse di tutti. Cos’è accaduto? Quando Stella si è trovata a spiegare ad Andrea come si tocca il seno della donna che si ha di fronte, non trovando un paragone adeguato, ha esordito con un simpaticissimo ‘Hai mai fatto le polpette? Ecco,è la stessa cosa!’. Basterà per vincere la finale?



