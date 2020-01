Stella Manente/ Delusa da Giovanni Tobia De Benedetti? (La pupa e il secchione)

Stella Manente delusa da Giovanni Tobia De Benedetti? Dopo il bacio che ha segnato il loro percorso a La pupa e il secchione e viceversa, la concorrente avrebbe preferito tornare in squadra con il l’affascinante secchione moro, il quale ha invece deciso di orientare la sua preferenza verso un’altra pupa, Carlotta Cocina. Questa scelta ha indubbiamente lasciato di stucco la Manente che, in un primo tempo, ha cercato ogni modo di dissimulare la sua cocente delusione: “Non so cosa dire, non so perché abbia scelto Carlotta, sinceramente”; tuttavia, dietro alla decisione presa dal “secchione” potrebbero esserci delle motivazioni ben precise e a suggerirle potrebbe essere stata proprio la stessa Manente: è stata infatti lei, poco dopo, a chiarire che la scelta di De Benedetti è coerente con la dinamica del gioco, per la quale è necessario di separare il rapporto sentimentale dal percorso agonistico.

Stella Manente delusa da De Benedetti?

“Sono felice”, ha detto Stella Manente nel confessionale de La pupa e il secchione e viceversa, rimangiandosi quella lieve delusione che per qualche secondo ha fatto capolino nei suoi occhi. “Gli ho sempre detto che non dobbiamo mai essere in coppia a La pupa e il secchione – ha precisato l’influencer – È meglio che ognuno faccia il suo gioco”. Tutto questo, naturalmente, ha come fine il poter vivere in maniera più serena i momenti non dedicati al gioco: “nel tempo libero ci abbracciamo – ha confermato la Manente – ci raccontiamo le nostre cose e basta”. Dietro la scelta di De Benedetti, però, potrebbe esserci anche qualcos’altro: Carlotta Cocina, in quanto persona a lui assai sgradita, potrebbe essere stata oggetto della di scelta per non alimentare gelosie e fraintendimenti. È andata veramente così?

Stella Manente vs Andrea Santagati: “Voglio cambiare!”

Sfumata la possibilità di poter fare nuovamente squadra con Giovanni Tobia De Benedetti, Stella Manente si è dovuta rassegnare a formare coppia fissa con Andrea Santagati. Il campione di scacchi, però, non ha suscitato in lei e stesse emozioni che gli ha trasmesso Di Benedetti, costringendola, in breve tempo, a dare sfogo a tutte le sue lamentele. “È un disastro”, ha ammesso la pupa chiedendo a gran voce di poter cambiare nuovamente secchione, “non ha la grinta di affrontare quest’esperienza, non ha le pa*le, dobbiamo essere uniti e non lo siamo – ha precisato la Manente – credo che non sia il compagno giusto per me”. Di fronte alle sue lamentele, però, Santagati non è rimasto con le mani in mano e, sottolineando “l’incomprensione di fondo”, ha precisato: “l’uomo non è chi alza la voce, chi urla più forte o chi cerca di prevaricare l’altro. L’uomo – ha confermato il secchione – è colui che ha il coraggio di essere se stesso e che ha il coraggio di lasciare spazio agli altri”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA