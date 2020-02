Stella Manente raccomandata?/ Vittorio Sgarbi: “Mi ha chiamato Berlusconi ma..”

Stella Manente è stata raccomandata? A sostenerlo è Vittorio Sgarbi durante la sua partecipazione a Live Non è la D’Urso. Durante il confronto tra i concorrenti della Pupa e il Secchione e le cinque sfere, l’opinionista di Barbara D’Urso allude ad una presunta raccomandazione di Stella Manente. “Ne ho parlato con Berlusconi o forse con Cairo. Mi è stata raccomandata ma non capisco per cosa…”. Stella Manente sorride e dice di non saperne nulla, mentre Barbara D’Urso si dissocia da quanto affermato da Vittorio Sgarbi. Le affermazioni dell’opinionista di Live scatenano una violenta lite con la conduttrice, ma anche l’imbarazzo di Stella Manente. “Sei tu quella…?”, domanda Vittorio Sgarbi alla pupa.

La D’Urso cerca di approfondire la questione, Vittorio noncurante dei richiami rincara la dose: “Quando sono stato lì alla Pupa e il Secchione ho incontrato un sacco di persone simpatiche e ce n’era una che era stata raccomandata. Berlusconi o forse Cairo… si tratta di Stella Manente”. Da questo siparietto nasce la lite con la D’Urso, costretta a mandare la pubblicità per evitare che lo spettacolo potesse degenerare ulteriormente. “Stai dicendo una cosa imbarazzantissima“, uno degli ultimi richiami della D’Urso a Vittorio Sgarbi. Stella Manente nega ogni accusa, ma finisce per essere coinvolta in questo ennesimo episodio trash della tv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA