Stella Manente senza mutande su Instagram/ Foto e polemica: “Di tutto per i follower”

Stella Manente è sicuramente la più discussa tra le protagoniste della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. La modella era già finita nel mirino del web per le brutte parole durante il gay pride di Milano e ci finisce nuovamente oggi per uno scatto che sta facendo molto discutere. La Manente stavolta pare si sia spinta un po’ troppo oltre, mostrando su Instagram, in una story, un breve filmato nel quale è senza mutande. A farlo notare è stata Deianira Marzano che, attraverso le sue stories, ha riproposto il fermo immagine in questione, dovutamente pixellato lì dove ce n’era la necessità.

Stella Manente senza mutande: l’accusa di Deianira Marzano

Nel frame in questione, Stella Manente si trova ad Hong Kong ed è insieme ad un’amica. Solleva così la gamba lasciando intravedere ciò che c’è sotto la minigonna. “Per fare follower sono disposte a tutto” commenta Deianira Marzano su Instagram. E in effetti la Manente è la maggior protagonista di questa nuova edizione de La Pupa e Il Secchione. Sta facendo infatti discutere il flirt nato col secchione De Benedetti che ha anche baciato e questo nonostante lei sia “quasi sposata”, come ha tenuto a far sapere proprio nella scorsa puntata dello show di Italia 1.





