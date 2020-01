Stella Manente Vs Massa/ Lite a La Pupa e il Secchione: “È stupida e ignorante!”

Scintille sul finale di questa nuova puntata de La Pupa e il Secchione. Paolo Ruffini svela che c’è una concorrente che vuole levarsi un sassolino dalla scarpa: Stella Manente. Va così in onda un filmato che spiega con chi ce l’ha la Pupa: “Ho voglia di togliermi un sassolino dalla scarpa, quindi caro Massa stasera sono qui e vorrei ascoltare tutto quello che hai da dire una volta per tutte, senza farlo con le frecciatine. – esordisce la Manente, che aggiunge – Per cui se mi dicesse davvero quello che pensa saremmo tutti più felici, dato che si ritiene una persona intelligente“. Massa intanto se la ride, ma poi è piuttosto pungente quando si tratta di risponderle.

Di Benedetti difende Stella e attacca Massa: tutti contro di lui a La Pupa e il Secchione!

“Io sono la persona che manda meno frecciatine sulla faccia della terra. – inizia Massa – Ho detto chiaramente a Stella cosa penso di lei! Io penso che lei abbia delle idee dogmatiche su tutto, che quindi ha uno scarso livello intellettuale ed è una persona con cui non mi piace confrontarmi”, aggiunge. Poi però incalza, ammettendo che per lui è “una persona stupida che dice cose stupide”. Parole che non piacciono però ad Alba Parietti, ospite di questa puntata de La Pupa e Il Secchione, che lo trova piuttosto aggressivo vista invece la calma di Stella. A difendere però la Manente, attaccando invece Massa, è Di Benedetti. Il suo gesto si becca però l’attacco delle altre coppie in gara, della “sua” Carlotta in primis!

