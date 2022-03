Stella Merano, chi è?/ La vincitrice di Sulle strade della musica

Stella Merano, chi è? La quindicenne cantante di Fossato di Vico è la vincitrice de Sulle strade della musica, il talent musicale nato dalla collaborazione fra Rai Radio, SIAE e Ministero della Cultura. La vincitrice è stata proclamata a CasaSIAE, proprio vicinissimo al Teatro Ariston di Sanremo. La cantante, nome d’arte Stella, è la vincitrice con il brano “Contare fino a tre”. In passato la giovanissima si era classificata al secondo posto nel 2018 durante il Cantagiro a Fiuggi, mentre l’anno dopo ha trionfato con il brano “Beyond the Clouds”. Il 28 marzo dello scorso anno ha esordito nel mercato discografico con il suo primo singolo in italiano dal titolo “Al tempo dei Modà”.

Lucio Dalla: chi era, com'è morto, canzoni/ "Caruso? Nata a Sorrento al piano"

Il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni si è complimentato con la giovane: “le mie congratulazioni a Stella e i miei complimenti a tutti i giovani artisti che sono stati protagonisti della stagione 2021 del programma “Sulle strade della musica”. Quella di oggi è solamente un’altra tappa a coronamento di un percorso iniziato la scorsa estate, quando con Isoradio e SIAE abbiamo pensato di dare vita al progetto, immaginandolo come uno spazio nuovo in cui i talenti emergenti avrebbero potuto esprimere tutta la loro arte”.

Pierdavide Carone/ "Lucio Dalla? Mi scrisse un messaggio prima di morire"

Stella Merano ha vinto il talent “Sulle strade della musica”

Non solo, il il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni ha aggiunto: “in questi mesi l’iniziativa è cresciuta raggiungendo risultati davvero importanti proprio sulla spinta della passione che muove questi giovani verso i loro sogni”. Borgonzoni ha anche anticipato: “non ci fermeremo qui. Abbiamo in serbo molte sorprese. Lavoreremo con i Comuni e le Regioni affinché alle giovani promesse della musica italiana questa estate venga dato spazio sui palchi dei concerti che, siamo certi, torneranno numerosi nelle piazze di tutta Italia”.

NERI MARCORÈ/ "Dopo Papa Luciani, il santone: punto sempre più in alto"

La giovanissima Stella ha dichiarato una volta proclamata vincitrice: “il mio sogno è fare un lavoro che corrisponda alla mia passione e arrivare a realizzare i miei obiettivi”. Per lei ora una borsa di studio al CET di Toscolano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA