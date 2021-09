Stella, moglie Maurizio Vandelli/ Coppia nel privato e nel lavoro

Stella è la moglie di Maurizio Vandelli, il cantante italiano conosciuto anche con il soprannome di Principe. Non solo, la fama di Vandelli è sicuramente legata al gruppo degli Equipe 84, band storica arrivata al grande successo grazie alle canzoni di Lucio Battisti. Una carriera straordinaria quella di Vandelli che nel privato è da sempre legato alla compagna Stella. Una donna che ha condiviso con lui gioie e dolori della vita privata, ma anche professionale visto che per diversi anni è stata la sua manager. Stella, infatti, ha ricoperto il ruolo di manager occupandosi personalmente della carriera del marito.

Un amore che ha spinto la coppia, dopo anni di fidanzamento, anche al grande passo del matrimonio. Così Maurizio e Stella hanno deciso di celebrare il loro amore in chiesa con tanto di matrimonio. Qualche anno dopo il loro amore è stato suggellato dalla nascita di un figlio di nome Andrea. Anche sul figlio si conoscono pochissime informazioni essendo una famiglia molto discreta e riservata che ha sempre preferito restare lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Maurizio Vandelli e la moglie Stella: un amore importante

Maurizio Vandelli e la moglie Stella sono più innamorati che mai. La coppia, stando alle pochissime informazioni pervenute, oggi vivono nella Brianza per la pressione a Brughiero. C’è una grande complicità ed affinità tra i due che hanno sempre evitato di rilasciare interviste o di far uscire notizie sul loro conto. Il cantante, membro storico della band Equipe 84, anche in televisione ha sempre evitato di parlare della sua vita privata e sentimentale evitando qualsiasi tipo di domanda di questo genere.

Una cosa è certa: Maurizio e Stella si amano come il primo giorno. Per chi volesse informazioni sul loro conto, l’unico mezzo possibile sono le canzoni del cantante in cui sicuramente avrà parlato dell’amore che da tantissimi anni lo lega alla compagna di vita.

