Stella Nervini difesa da Velasco dopo essere stata provocata da una giocatrice avversario all'inizio del secondo set

Stella Nervini difesa da Velasco contro la Polonia, i complimenti del CT dopo la vittoria

Nella giornata di ieri la nazionale italiana femminile di pallavolo è scesa in campo per una partita tutt’altro che semplice contro la Polonia nei quarti di finale del campionato mondiale che le ragazze azzurre hanno l’obiettivo di chiudere con una vittoria e la medaglia d’oro per dimostrare di essere ancora le più forti. Il match ha visto un 3-0 raggiunto con difficoltà con risultati tirati 25-17, 25-21, 25-18 ma soprattutto ha visto Stella Nervini difesa da Velasco dalla squadra polacca che aveva preso di mira la ragazza dopo ogni punto segnato con occhiatacce ed esultanze dirette verso di lei.

Alla fine del match il CT Velasco spiega che le sue ragazze sono ben consce di essere tra le più forti ma non per questo prendono sottogamba delle partite, come quella contro la Polonia, che possono essere più pericolose del previsto soprattutto se approcciate mentalmente nella maniera sbagliata. Il tecnico ha poi esaltato l’atteggiamento delle ragazze in campo soprattutto a muro e la solidità della difesa, elogiando anche l’equilibrio della sua squadra e l’apporto delle ragazze in panchina che quando c’è bisogno danno sempre un enorme contributo.

Stella Nervini difesa da Velasco, cos’è successo all’inizio del secondo set

Come detto la sfida ha visto Stella Nervini difesa da Velasco all’inizio del secondo set con il tecnico che ha rivolto alla squadra avversaria occhiatacce e gesti che intimavano le avversarie a prendersela con lui e non con le sue giocatrici, soprattutto con la più piccola della squadra. “Una delle giocatrici della Polonia, dopo aver murato Nervini, l’ha guardata con un sguardo provocatorio. Secondo me ha un po’ esagerato. Va bene esultare ma se tocchi Stella che è la più piccola del gruppo mi arrabbio. Allora le ho fatto segno con le dita di guardare me”

Riguardo alla partita poi l’allenatore delle azzurre fa i complimenti a Sylla ed Egonu che come leader stanno guidando la squadra dando l’esempio nell’essere sempre focalizzate e guardare a quello che devono fare ora senza guardare troppo avanti e a credere nei propri mezzi, soprattutto dopo la vittoria contro la Germania. Proprio quella infatti è stata la partita più difficile fino ad adesso ma dal punto di vista psicologico, ed è stato importante per tutto il gruppo essere riuscite a superarla e farlo con un risultato schiacciante di 3-0, ora Velasco aspetta una tra Francia e Brasile sperando di beccare quella più in difficoltà.

Una grande ringraziamento da parte del CT Velasco va poi ai suoi tifosi che prima e dopo ogni partita accolgono le ragazze della nazionale con grandissimo entusiasmo e riempiendole di regali che apprezzano molto e fanno capire quanto stanno avendo successo e stanno venendo amate dagli appassionati. Il mondiale si sta giocando in Thailandia e proprio qui il tecnico ha ottenuto il suo primo trofeo con questo gruppo della nazionale italiana ovvero la Nations League dello scorso anno che è rimasto un bel ricordo ma a cui non danno peso cercando di conquistare un altro titolo.