Stella Pende ex moglie Marco Tardelli/ Myrta Merlino “Me lo presentò proprio lei dopo che..”

Questo pomeriggio Marco Tardelli e Myrta Merlino faranno il loro ‘esordio’ televisivo assieme nella puntata del sabato di “Verissimo”: e se oramai da anni la loro love story è di dominio pubblico e non sono mancate le occasioni mondane per la coppia VIP, quella nel salotto televisivo di Silvia Toffanin sarà comunque una sorta di prima volta. E sicuramente tra tante curiosità, aneddoti sulla loro relazione e i figli che i due hanno avuto dalle precedenti storie, non mancheranno forse accenni anche al loro passato.

E nel caso di Marco Tardelli una delle persone più importanti, assieme alla prima moglie Alessandra che l’ha reso padre di Sara, c’è anche Stella Pende, volto noto del giornalismo televisivo delle reti Mediaset e dalla cui liaison è nato Nicola, il suo secondogenito. Ma chi è Stella Pende e cosa sappiamo della sua vita privata e del rapporto con l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale Italiana negli Anni Ottanta? Oggi fresca 70enne, la Pende conduce un suo programma su Rete4, “Confessione Reporter” in cui porta avanti le sue inchieste sui fatti dell’attualità e sui temi di politica internazionale. Tuttavia la sua celebrità la deve al fatto che, come inviata di “Panorama”, è stata tra i pochi giornalisti che hanno intervistato il dittatore libico Mu’ammar Gheddafi.

CHI E’ STELLA PENDE, EX DI MARCO TARDELLI: FU LEI A PRESENTARLO A MYRTA MERLINO E…

Dopo l’esperienza in Rai e l’allontanamento legato alla celebre querelle della bestemmia di Leopoldo Mastelloni, la ritroviamo a Mediaset dove pian piano diventa uno dei volti noti: una cosa curiosa della vita privata di Stella Pende, come peraltro ammesso dalla stessa Myrta Merlino (oggi compagna del suo ex Marco), è che fu proprio la giornalista a introdurre Tardelli nella cerchia di conoscenze della sua collega che oggi lavora a La7. “Marco me lo presentò la sua ex moglie nonché mia migliore amica” ebbe infatti a rivelare una volta la Merlino.

Eh sì, perché le due donne, oltre ad avere in comune il successo nel giornalismo televisivo e appunto la relazione con l’ex calciatore, sono anche legate nella vita da un rapporto di amicizia. Come ha avuto modo di dire Myrta a precisa domanda su Stella, fu proprio questa, oramai fresca di separazione da Tardelli, a presentarglielo. “Quando ci incontrammo era già separata da Marco, e iniziai a sentirne parlare bene…” ha raccontato, ricordando l’insistenza di Stella affinché si combinasse un incontro a colazione. “Lì fui travolta dalla sua simpatia e…” aveva ammesso: il resto, come si sa, è storia nota.



