Stella Prudente, moglie Corrado Formigli/ La paura per gli insulti social

Si chiama Stella Prudente la moglie di Corrado Formigli, ma di lei non sappiamo granchè. Esterna al mondo dello spettacolo, la compagna del giornalista è molto riservata anche sui social network, così come il conduttore di Piazza Pulita: sul suo profilo Instagram non sono presenti foto che lo ritraggono in compagnia della famiglia. Sappiamo che Corrado Formigli e la moglie Stella hanno due figlie: Viola, nata nel 2009, e Sofia, nata nel 2001. Per il resto privacy assoluta, nessun indizio sul web o scoop dei giornali specializzati in gossip. Anche se recentemente Formigli ha parlato di lei, in correlazione a un episodio decisamente poco piacevole: parliamo degli insulti e delle minacce arrivate via social…

STELLA PRUDENTE, LA MOGLIE DI CORRADO FORMIGLI

Come vi abbiamo raccontato, Corrado Formigli è stato bersagliato sui social network dopo la lite a Piazza Pulita con Matteo Renzi: le immagini della foto del giornalista sono finite sul web, in particolare sulle pagine legate a Italia Viva. Intervistato dal Corriere della Sera, il conduttore ha rivelato: «Renzi dice di non aver avuto solidarietà sulla fuga di notizie dei suoi conti? Se la mettiamo sul piano del “chi la fa l’aspetti” è pericoloso. Renzi è un senatore e gli ho chiesto della sua casa perché c’è un’indagine aperta per riciclaggio. Io sono un privato cittadino pagato da un’azienda privata. Il giornalista deve controllare il potere, il contrario è squadrismo. Lì ci vivo con la mia famiglia. Mia moglie si è allarmata. Tanto che ho deciso di denunciare». Timore, dunque, per eventuali ripercussioni…

