È morta Stella Rimington, la prima donna a capo dell'MI5: il suo personaggio ha ispirato un celebre ruolo nella saga di 007

Stella Rimington, figura rivoluzionaria che non solo ha scalato i vertici del servizio segreto britannico, è morta all’età di 90 anni. Parliamo di una donna che per anni è stata a capo dell’MI5, ovvero il servizio segreto interno britannico, una vera e propria agenzia di spionaggio, detentrice di segreti importantissimi dell’intelligence di sua maestà. Ad annunciare la sua morte è stato proprio l’MI5, agenzia nella quale Rimington ha lavorato dal 1992 al 1996.

Stella Rimington è diventata negli anni un’icona di potere e intelligenza, al punto da ispirare anche il mondo del cinema. Nata vicino Londra, ha studiato all’Università di Liverpool, iniziando il suo percorso professionale come archivista all’MI5 nel 1968. È però riuscita a fare carriera grazie alle sue vaste abilità, salendo di grado all’interno dell’agenzia. Ha così lavorato in diverse divisioni cruciali, occupandosi di controspionaggio, antiterrorismo e anche di sicurezza interna.

Stella Rimington ha ispirato un famoso personaggio della saga di film 007

Come dicevamo, la figura di Stella Rimington, una donna intelligente e potente a capo dell’MI5, pare abbia ispirato un ruolo molto noto all’interno della saga di spionaggio di 007, interpretato dall’attrice Judi Dench, ovvero quello di M, il capo dell’MI6 nonché il superiore di James Bond in otto film della celebre saga.

Ad annunciare la morte di Rimington è stato l’attuale direttore generale dell’MI5 Ken McCallum, che in una nota l’ha ricordata anche per essere stata la prima donna “dichiaratamente a capo di un’agenzia di intelligence al mondo”, descrivendola come una persona che è riuscita ad infrangere “barriere di lunga data ed è stata un esempio tangibile dell’importanza della diversità nella leadership”. Quindi ha concluso: “La sua leadership ha inaugurato una nuova era di apertura e trasparenza sul lavoro svolto dall’MI5 per garantire la sicurezza del Paese, un’eredità che continua ancora oggi”.

