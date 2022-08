Stella Starlight concorrente del Grande Fratello Vip 7?/ Alex Belli lancia l’indizio…

L’indizio di Alex Belli sul Grande Fratello Vip 7

All’inizio del Grande Fratello Vip 7 mancano poche settimane. Il cast, tuttavia, non è stato ancora svelato e sul web continuano a circolare tantissimi nomi in base agli indizi lanciati da Alfonso Signorini. Il conduttore del reality show, come ultimo indizio, ha condiviso sui social la foto del cappello di uno chef. Un indizio che ha portato il web a fare diversi nomi come quello di Simone Rugiati. Tuttavia, nelle scorse ore, a lanciare un indizio scatenando la curiosità del popolo del web non è stato Signorini, ma un protagonista indiscusso della sesta edizione.

Alex Belli che ha annunciato di volersi prendere un anno di pausa dalla televisione, su Twitter, ha pubblicato una foto lanciando un indizio su un concorrente del GF Vip 7. “Adesso ve lo dò io il prossimo indizio sul prossimo concorrente del GF Vip… chi indovina??? #GFVip”, ha scritto l’attore.

Stella Starlight concorrente del Grande Fratello Vip 7?

Alex Belli, sul proprio profilo Twitter, ha così pubblicato la foto di una spazzola e di una ciocca di capelli. Qualcuno ha pensato ad un gioco dell’attore e ha risposto con ironia alla domanda di Belli. Altri, invece, hanno pensato ad un probabile nome che possa realmente entrare nella casa di Cinecittà.

Se qualcuno, scherzando, ha pensato a Giacomo Urtis che è stato concorrente già due volte, qualcun altro ha pensato a Stella Starlight, l’amica di Alex Belli che, durante la partecipazione dell’attore e di Delia Duran al reality show, è stata diverse volte ospite di Pomeriggio 5 per commentare il triangolo con Soleil Sorge.

