Stella Tennant si è suicidata/ Parla la famiglia: “Non riusciva più ad andare avanti”

Stella Tennant si è tolta la vita. La 50enne modella britannica, trovata morta nella sua casa di Duns, in Scozia, lo scorso 22 dicembre, ha deciso di farla finita perché non riusciva più ad andare avanti, afflitta dai disturbi mentali di cui soffriva da tempo. A rivelarlo sono stati gli stessi parenti della Tennant attraverso un portavoce che ha spiegato la situazione al Daily Telegraph. “Stella, la cui creatività, intelligenza e umorismo hanno toccato così tante persone, non stava bene da tempo – ha dichiarato – e per noi è dunque motivo di grande dolore e disperazione sapere che si sia sentita incapace di andare avanti, nonostante l’amore di coloro che le erano più vicini”. Parole di grande dolore per la morte della modella che aveva origini aristocratiche, essendo la nipote di Andrew Cavendish, undicesimo duca di Devonshire e di Deborah Mitford.

La malattia di Stella Tennant: “Problemi di salute mentale…”

Le dichiarazioni della famiglia di Stella Tennant sono poi proseguite con alcuni chiarimenti sulla sua malattia. “Stella riteneva fosse importante aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale, che troppo spesso vengono fraintesi o sottovalutati – ha continuato la fonte, ripresa dal Daily Mail – e ora la sua famiglia, in lutto per la perdita, rinnova l’accorata richiesta di continuare a rispettare la loro privacy”. Proprio ad agosto del 2020 la Tennant si era separata dal marito David Lasnet dopo 21 anni di matrimonio e quattro figli – Marcel, Cecily, Jasmine e Iris – che hanno un’età compresa fra i 15 e i 22 anni.



