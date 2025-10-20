Il tavolo tra Stellantis e i sindacati con il CEO Filosa con l'appello per cambiare le regole UE sull'automotive: “obiettivi troppo stringenti”. Gli scenari

IL PRIMO TAVOLO TRA STELLANTIS E SINDACATI CON IL CEO FILOSA: IL PASSO (IMPORTANTE) CONTRO LE REGOLE UE

Dopo l’inizio della nuova guida in Stellantis del CEO Antonio Filosa, il tavolo aperto oggi al Centro Stile Fiat di Torino è stato il primo in assoluto dallo scorso giugno 2025 per vedere di fronte i sindacati dei metalmeccanici e i vertici dell’ex FCA, su tutti il nuovo amministratore delegato. E le novità che emergono da questo incontro non sono banali: dall’annuncio di 400 nuove assunzioni nella sede Stellantis di Mirafiori, all’appello lanciato propri ai sindacati per provare a muovere “guerra politica” in Europa al fine di cambiare le regole dell’automotive UE.

Al di là di vedere “padroni e operai” allo stesso tavolo, il vero punto di novità è quell’appello lanciato alle sigle nazionali dei sindacati metalmeccanici: occorre non solo discutere, ma del tutto «cambiare le regole europee sull’auto», avanza l’ad Filosa alla tavola rotonda con le sigle giunte fino a Torino. Serve cambiare perché le ricette green della Commissione Europea perché «non tengono conto della realtà del mercato e del contesto produttivo industriale».

Stellantis è al lavoro da mesi con nuove interlocuzioni aperte proprio con Bruxelles, anche tramite l’ACEA (la sigla che riunisce i produttori automotive) per poter superare l’impianto attuale delle regole europee sull’auto, ma serve uno sforzo complessivo di tutti stakeholder, compresi dunque i sindacati del settore. Filosa al tavolo con le sigle analizza anche i motivi dell’insuccesso di questo impianto strutturale Europe, che purtroppo ha imposto «obiettivi così stringenti in un lasso di tempo troppo breve» e questo ha spiazzato tanto la domanda quanto l’offerta sul mercato.

IL PIANO ITALIA E UN NUOVO GIRO DI ASSUNZIONI A MIRAFIORI: ECCO COSA HA DETTO L’AD DI STELLANTIS

Serve invece cambiare al più presto le regole sull’auto per poter da un lato rinnovare la crescita del settore, e dall’altro offrire ai clienti europei una gamma di veicoli che realmente siano di loro desiderio e acquisto, senza essere “obbligati” dalle imposizioni decise nelle stanze di Bruxelles (su criteri che ormai quasi nessuno dei produttori dell’automotive condividono, ndr). Per Filosa solo modificando a fondo le regole, con l’aiuto di ACEA e sindacati, è possibile rilanciare la produzione: altrimenti il mercato salterà definitivamente, afferma il n.1 di Stellantis in maniera molto netta.

Tra le prime proposte sul tavolo l’apertura del concetto di neutralità tecnologica, con misure di stampo europee che possano incoraggiare il rinnovo del parco auto: non solo, serve anche un sostegno ad hoc per le auto del segmento piccolo, oltre alla revisione dei target imposti sui veicoli commerciali che ormai sono «irraggiungibili perché troppo stringenti». Sul Piano Italia lanciato mesi fa da Stellantis l’intento è quello di accelerare per aumentare le produzioni e i mercati interni, conclude Filosa secondo quanto riportato dall’ANSA, «obiettivi dimostrati con i lanci prossimi di Fiat 500 Ibrida e Jeep Compass», rispettivamente a Mirafiori e Melfi.

Serviranno nuovi innesti e per questo l’annuncio dell’ad è per avviare da febbraio 2026 l’arrivo di 400 nuove assunzioni sullo stabilimento Stellantis di Mirafiori: «Non è abbastanza, ma quello che posso dirvi è che è tutto quello che potevamo fare», rileva Filosa parlando delle assunzioni già importate per Atessa e Mirafiori negli scorsi mesi.

Nelle ore in cui la Presidente Von der Leyen ha annunciato l’intento di anticipare a fine 2025 la revisione del regolamento che impone lo stop dei motori “tradizionali” nel 2035 (aprendo a biofuel e e-fuel), i sindacati replicano alle proposte di Stellantis in ordine sparso: disponibili al dialogo Fim Cisl, più scettici dalla Fiom Cgil che chiede ancora una «inversione di rotta per Stellantis», specie sul fronte della produzione auto.