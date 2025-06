E' iniziata ufficialmente ieri l'era di Antonio Filosa in quel di Stellantis: dall'elettrico all'ibrido passando dalle nuove auto, le sfide

E’ iniziata ufficialmente l’era di Antonio Filosa in seno a Stellantis. Il gruppo di automobili in cui rientrano i principali marchi italiani, ha dato il via al nuovo corso capitanato dal manager italiano pupillo di Sergio Marchionne, dopo che l’ex CEO, Carlos Tavares, aveva presentato le proprie dimissioni a dicembre del 2024. Molti convinti che l’arrivo di Filosa posso corrispondere con l‘inizio di un nuovo importante capitolo per Stellantis, in un periodo cruciale del settore automobilistico, alle prese con numerose trasformazioni.

L’industria globale delle 4 ruote, come ricorda IlSole24Ore, sta volgendo verso la mobilità elettrica, ma questa rivoluzione verso il green sta avvenendo con tempi ben più dilatai rispetto a quanto si auspicasse soltanto due anni fa, di conseguenza le aziende devono essere brave a guardare al futuro ma pensare anche al presente, concentrandosi quindi sia sulle vetture a batterie ma anche sulle ibride. Nel contempo bisognerà ovviamente far quadrare i conti finanziari e proporre auto che piacciano al grande pubblico.

STELLANTIS, FILOSA PRESENTA IL LEADERSHIP TEAM

Sono queste in estrema sintesi le grandi sfide di Antonio Filosa, che dovrà risanare prima di tutto i conti di Stellantis Nord America, dove nell’ultimo anno il calo dei profitti è stato evidente. In Europa, invece, i brand che vanno per la maggiore sono Fiat, Citroen e Peugeot su tutti, mentre Alfa Romeo è in ripresa grazie al lancio della Junior, ma di fronte a se ha le sfide Stelvio e Giulia, la cui produzione sta procedendo a rilento viste le difficoltà nel “trasformare” un prodotto che era nato come solo elettrico e che sarà invece anche ibrido. Sullo sfondo rimane la grande incertezza per Lancia ma soprattutto per Maserati.

Le voci di una cessione del Tridente sono tornate con forza in queste ore, rilanciate dall’agenzia Reuters, ma seccamente smentite da Stellantis: “Ci spiace ma non è in vendita”. Tante sfide che Antonio Filosa cercherà di vincere affiancato dai suoi uomini di fiducia, quelli del Leadership Team che sono stati ufficializzati ieri. Dopo le conferme su Imparato (ex CEO di Alfa Romeo), Doug Ostermann e Ned Curic, le novità riguardano tre italiani che entrano a far parte dei piani alti del gruppo, leggasi Monica Genovese, Emanuele Cappellano e Davide Mele, i neo responsabili rispettivamente di Sud acquisti, America e veicoli commerciali, pianificazione del prodotto. Filosa ha deciso di mantenere la guida di Stellantis Nord America, incarico che ricopriva già prima della nomina a CEO, conscio della complessità di questa fase, tenendo conto anche del fatto che Donald Trump sta cancellando tutte le politiche green e sulle auto elettriche del precedente presidente Joe Biden.



STELLANTIS, ATTESO IL NUOVO PIANO ITALIA

Le prime novità del nuovo corso di Stellantis dovrebbero arrivare a brevissimo, con la presentazione del nuovo Piano Italia, l’aggiornamento del lancio dei nuovi modelli nei vari plant del nostro Paese. Come detto sopra, sono in arrivo le nuove Stelvio e Giulia, ma bisognerà capire quando usciranno. L’anno prossimo toccherà invece alla Lancia Gamma, secondo modello della nuova era del marchio torinese dopo l’arrivo della Ypsilon nel 2024 (auto che fino ad oggi non sta registrando grandi numeri).

In casa Fiat, invece, è arrivo a fine anno la nuova 500 Ibrida, prodotta a Mirafiori e auto che darà un ampio respiro allo storico stabilimento torinese, mentre per il 2026 e il 2027, sono in arrivo un nuovo SUV XL e una nuova Fastback. L’anno prossimo sarà anche la volta della nuova Peugeot 208 e poi molti altri lanci che saranno un mix fra vetture MHEV, con motorizzazione ibrida leggera ed elettrica, visto che la strategia di Stellantis post Tavares sembrerebbe essere chiara: no solo elettrico, come del resto stanno già facendo numerose altre case automobilistiche europee.