Stellantis non attraversa un buon momento e questo crea una certa preoccupazione negli stabilimenti italiani

C’è stato un periodo, attorno agli anni ’80 del secolo scorso, in cui Fiat era molto più di un marchio automobilistico. Era l’immagine di un grande Paese industriale, un’impresa in continua crescita sull’onda di un miracolo economico che tuttavia già segnalava difficoltà, un’industria comunque all’avanguardia con soluzioni tecnologiche e forza progettuale capace di coniugare le dimensioni della tecnica, con quelle della praticità e dell’estetica.

In quegli anni in Italia il gruppo torinese aveva 140mila dipendenti, fabbriche in tutta Italia, una forte capacità innovativa che ha avuto il suo momento più significativo nel lancio della Fiat Uno, una vettura per mercato globale non a caso presentata in pompa magna nella base spaziale di Cape Kennedy. In quegli anni Fiat era diventata il maggior produttore europeo di automobili.

L’artefice dei successi era stato Vittorio Ghidella, ingegnere, uomo d’industria più che un manager, che venne a scontrarsi con Cesare Romiti, uomo di finanza più che di strategie tecniche, scelto dall’Avvocato Agnelli per affrontare la crisi.

Ma le difficoltà industriali difficilmente si risolvono con le strategie finanziarie. L’occupazione è così scesa rapidamente a 120mila dipendenti nel 1990, a 90mila nel 2000, a 55mila nel 2010, a 37mila nel 2020, a poco più di 27mila attualmente. Va ricordato come un rilancio sul piano industriale, tuttavia senza particolari riflessi sull’occupazione, è stato realizzato da Sergio Marchionne tra il 2005 e il 2018, anno della sua prematura morte a 66 anni.

Ora l’Italia è diventata un piccolo satellite di un’impresa, come Stellantis, che ha quasi 250mila dipendenti negli stabilimenti situati in 29 Paesi nel mondo, ma con un’occupazione che si concentra in Francia e Stati Uniti e che solo per un decimo è in Italia.

Il presente è quindi grigio e il futuro è incerto. Lo ha messo in rilievo uno studio della Fim-Cisl sottolineando che nel 2025 per Stellantis Italia è proseguito il peggioramento dei dati produttivi rispetto al già difficile 2024. Nei primi nove mesi sono state realizzate poco più di 265mila unità tra autovetture e veicoli commerciali, con un calo del 31,5% rispetto all’anno precedente.

Anche le previsioni per la chiusura dell’anno, sottolinea la Fim-Cisl, restano fortemente negative: poco più di 310mila unità complessive, con le autovetture che scenderanno sotto le 200mila. Una crisi evidenziata anche dal fatto che attualmente quasi la metà della forza lavoro del gruppo è interessata da ammortizzatori sociali.

Invertire questa tendenza appare complesso anche se molte speranze sono riposte sul nuovo Amministratore delegato, l’italiano Antonio Filosa, in carica dal giugno scorso. I problemi sono di tre tipi: 1) la sfida tecnologica, con un’innovazione che, soprattutto sul fronte elettrico, procede a ritmi indiavolati; 2) la concorrenza cinese, anche grazie agli aiuti di Stato di Pechino verso le industrie nazionali; 3) la fragilità di una struttura aziendale che ha visto negli anni ridimensionati i centri di ricerca, le strutture di formazione, le sinergie con aziende, in particolare di componentistica, che ruotavano attorno alla casa madre e che sono progressivamente cedute per “fare cassa”.

Un rilancio possibile potrebbe passare: 1) dalla valorizzazione di marchi storici, come Lancia e Maserati; 2) da una maggiore italianità, con il rientro di produzioni dall’estero, come dovrebbe avvenire con il ritorno a Mirafiori della nuova 500; 3) dalla significativa concorrenzialità delle fabbriche americane (Chrysler) dopo i dazi di Trump; 4) dalla revisione delle politiche green europee che ora frenano i progetti a medio/lungo termine; 5) dall’espansione del brand Jeep (in parte prodotte in Italia nello stabilimento di Melfi) in mercati emergenti come India, America Latina e Asia, per sfruttare il crescente interesse per i Suv in queste regioni.

Sullo sfondo c’è la sfida di una nuova stagione dell’elettrico (con sistemi di ricarica e autonomia sempre più simili ai modelli tradizionali) e, ancor più a lungo termine, quella delle auto a guida autonoma.

I tempi della grande Fiat, emblema della modernità del Paese, restano comunque lontani.

