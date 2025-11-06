Ritirati 375000 Suv ibridi plug-in Jeep, il comunicato di Stellantis: "Tenere i veicoli parcheggiati all'aperto fino alla riparazione"

La casa automobilistica Stellantis ha annunciato un richiamo di vetture difettose, si tratta di 375mila modelli di Suv ibridi prodotti tra il 2020 ed il 2025 dal marchio Jeep Wrangler e Grand Cherokee, che ora devono essere ritirati dal mercato per un difetto alla batteria. L’avviso, che è stato diffuso in tutto il mondo, si è reso necessario dopo che si sono verificati già 19 incidenti, con segnalazioni di guasti e incendi che avrebbero causato anche lesioni infortuni a tre persone.

Nel comunicato, che è stato diramato dall’agenzia nazionale del traffico statunitense, visto che la maggior parte dei mezzi difettosi si trova proprio in America, l’azienda ha specificato che il problema, dovuto probabilmente ad un vizio di fabbrica del dispositivo di ricarica elettrica prodotto dalla Samsung, è in via di risoluzione, ma fino a quando non saranno effettuati gli interventi di riparazione, i proprietari dovrebbero prestare la massima attenzione. Le ricariche sono state quindi vivamente sconsigliate fino a nuovo avviso. Pertanto il suggerimento è stato quello di tenere le auto ferme, parcheggiat preferibilmente all’aperto e fuori dalle zone di residenza, per evitare la vicinanza a edifici e abitazioni.

Stellantis richiama 375000 Suv ibridi pug-in Jeep per un problema alla batteria, dopo 19 casi di incendio che avevano coinvolto utenti statunitensi con segnalazioni di feriti, la casa automobilistica ha deciso di diffondere un avviso a tutti i proprietari, in possesso dei modelli difettosi, avvertendoli dei rischi e suggerendo di tenere fermi i veicoli fino al ritiro per riparazione.

Tra le auto che rientrano nel comunicato, ci sarebbero, come specificato dall’agenzia dei trasporti statunitense, anche quelle che già una volta erano state oggetto di una precedente operazione simile, nel 2023 e 2024, perchè dovranno essere di nuovo sottoposti a intervento. La pericolosità di questo tipo di guasto, come spiegano gli esperti, sta nel fatto che in caso di incendio, le fiamme partite dalla batteria a litio potrebbero essere particolarmente difficili da estinguere, inoltre la presenza di un serbatoio per la benzina, tipico dei modelli ibridi, rende il rischio per la sicurezza ancora più elevato.

