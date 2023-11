Stelle Michelin 2023, 13 ristoranti tristellati in Italia/ Atelier Moessmer e Quattro passi le new entry

Sono state annunciate nella giornata di ieri le nuove Stelle Michelin 2023 d’Italia, gli attesi riconoscimenti riservati ai ristoranti di maggior pregio al mondo. La bella nuova è che in Italia sono saliti a 13 i locali tristellati grazie all’ingresso di Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler, nonché di “Quattro passi” a Nerano. Due new entry quindi nell’olimpo dei ristoranti stellanti, a cui si aggiungono i già confermati con tre stelle Villa Crespi a Orta San Giulio (Novara, ristorante di Antonino Cannavacciuolo), Piazza Duomo ad Alba (Cuneo), Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo), Le Calandre a Rubano (Padova), Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio (Mantova), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (L’Aquila), Uliassi a Senigallia (Ancona) e Enrico Bartolini al Mudec a Milano.

TRIMESTRE ANTI-INFLAZIONE/ Federdistribuzione: bene primo mese. Le associazioni dei consumatori: un flop

“Sono felicissimo, grazie ai miei soci, grazie a Michelin e soprattutto al futuro della cucina italiana” le parole di Norbert Niederkofler subito dopo la premiazione e a seguito anche del riconoscimento della Stella Verde, che premia i ristoranti particolarmente sostenibili. Cinque invece i nuovi ristoranti a due stelle, mentre sono 26 quelli che hanno ottenuto per la prima volta “una stella Michelin”. In totale vi sono quindi 395 stelle distribuite in tutto il nostro Stivale, di cui 13 con la suddetta Stella Verde.

Caos in UE per le regole sulla deforestazione agricola/ "Colpiscono i piccoli produttori e i paesi poveri"

STELLE MICHELIN 2023, 13 I RISTORANTI TRISTELLATI D’ITALIA: IL COMMENTO DI PULLENNEC

“Si tratta di una edizione da record che da’ la misura di una cucina italiana piena di vitalità e talento. – le parole di Gwendal Poullennec, direttore internazionale delle guide Michelin – La selezione 2024 contempla 395 ristoranti stellati, tra i quali spiccano due nuovi tre stelle che entrano nell’Olimpo mondiale: i ristoranti Quattro Passi e Atelier Moessmer. Inoltre due ristoranti ricevono la doppia stella in un colpo solo”.

Per quanto riguarda i locali che hanno ricevuto il doppio d’emblée, come specifica l’Ansa, spazio a Verso a Milano dei fratelli Mario e Remo Capitaneo, e La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti a Serralunga D’Alba (Cuneo), aperto solo pochi mesi. In lista anche Andrea Aprea a Milano, George Restaurant a Napoli con lo chef Domenico Candela nel roof garden del Grand Hotel Parker’s, quindi Piazzetta Milù a Castellammare di Stabia del talento Maicol Izzo che ha ricevuto anche il Michelin Special Award Young Chef 2024, offerto da Lavazza. Le regioni più premiate sono state Lombardia, Campania, Toscana.

AGROALIMENTARE ITALIANO/ Prezzi su dell'8,1%, ma in Europa va peggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA