Stelle Michelin Francia, premiato l’italiano Martino Ruggieri/ L’elenco dei vincitori

A Strasburgo si è tenuta la cerimonia di consegna delle Stelle Michelin della Francia. Fra i tanti premiati spicca senza dubbio l’italiano Martino Ruggieri, nuovo stellato d’oltralpe che è riuscito a ottenere il prestigioso riconoscimento a soli pochi mesi dall’apertura del ristorante omonimo in quel di Parigi. Non sono comunque mancati i colpi di scena, così come si legge sul Corriere della Sera, a cominciare dall’uscita di scena di Guy Savoy e di Christopher Coutanceau dal gruppo di testa, con l’ingresso invece di La Marine di Alexandre Couillon, definito dalla Michelin come “cuoco selvaggio e libero”. Grazie alla sua cucina semplice fatta con i prodotti dell’orto e dell’oceano, è riuscito ad ottenere le prestigiose 3 stelle, per un totale di 29 tristellati in territorio francese.

Ci sono poi 4 nuovi ristoranti premiati con le due stelle, e come sottolinea Gambero Rosso, per una volta i locali non si sono concentrati in quel di Parigi, chiaro indizio di come l’alta cucina si stia sempre più espandendo oltre le Alpi. E’ il caso ad esempio di Cyril Attrazic ad Aumont-Aubrac, che ha ottenuto anche la Stella Verde, ma anche Château de Beaulieu di Christophe Dufossé, un ristorante-serra situato in quel di Busne che celebra l’armonia con la natura.

STELLE MICHELIN FRANCIA: STELLA VERDE ALLA FATTORI LA BORIA

Due stelle anche per Cédric Burtin de L’Amaryllis, l’Auberge de Montmin (anche Stella Verde) a Talloires-Montmin. 39 invece i ristoranti che hanno conquistato la loro prima stella, e tra questi troviamo anche il già sopracitato Martino Ruggieri e il suo Maison Ruggier, ristorante aperto nell’autunno del 2022 e che in pochi mesi ha convinto Michelin in ogni suo aspetto, a cominciare da una cucina elegante, armoniosa con la formula de “il cliente al centro” che viene rispettata in ogni suo aspetto. Infine le 8 Stelle Verdi per i ristoranti sostenibili, fra cui La Bòria, una fattoria situata nella regione delle Cévennes, realizzta con dei materiali locali e dei criteri di sostenibilità e autarchia energetica.

