Stem4Sud: da Napoli il rilancio delle scienze/ “Avviciniamo i giovani alle Stem”

Parte dall’Istituto Bianchi di Napoli il Progetto Stem4Sud per coinvolgere ed avvicinare bambini e ragazzi alle tematiche Stem. Oggi, infatti, ci sarà la prima tappa di questo percorso, presso l’Istituto Il Nuovo Bianchi con la Chief Learning Futurist di Google, Sydney Savion, anche presidente del Comitato Scientifico del progetto. Aperte, dunque, le iscrizioni per ragazzi e ragazze che desiderano intraprendere una carriere nelle materie Stem (acronimo inglese si Science, Technology, Engineering and Mathematics).

17enne algerino accoltellato a morte a Treviso/ Il corpo trovato dietro alla chiesa

“Stem4Sud nasce per avvicinare sin da piccoli i bambini alle materie scientifiche”, spiegano i fondatori del progetto Carmine Esposito e Paola Ferrari, “dare loro così più possibilità professionali per cogliere le opportunità che vengono dall’innovazione tecnologica e dalla transizione ecologica e per rendere più competitivo il nostro sistema economico grazie alle competenze e ai talenti dei giovani che avvicineremo alle materie STEM. Per tutte queste ragioni siamo felici di annunciare che la Chief Learning Futurist di Google Sydney Savion presiederà il nostro Comitato Scientifico”. L’appuntamento con la presentazione del progetto Stem4Sud è oggi, 12 maggio, presso l’istituto in Piazza Montesanto 25.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 11 maggio 2023: le cinquine

Stem4Sud: il programma della presentazione al Nuovo Bianchi

Un fitto programma, quello di oggi per la presentazione di Stem4Sud, e che si aprirà alle 9:30 con i saluti del direttore generale della Fondazione Grimaldi Luca Marciani, del cofondatore e presidente di la Compagnia dei Figliuoli Carmine Esposito e della preside dell’Istituto Nuovo Bianchi Angela Procaccini e con le introduzioni della cofondatrice e direttrice del progetto Paola Del Zotto Ferrari, della Principessa e direttrice esecutiva della Royal Academy of Science International Trust Nisreen El-Hashemite e della Chief Learning Futurist di Google e Presidente del Comitato Scientifico Sydney Savion.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 11 maggio 2023

A seguire, nel corso della mattinata di presentazione del progetto Stem4Sud, ci saranno gli interventi delle docenti di psicologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” Vincenza Capone e Luigia Sica, la presidente di Marevivo Rosalba Giugni, del Direttore Generale Scuole CEFA Gianni Vicari, della Fondatrice delle scuole “dalla parte dei bambini” e presidente della Fondazione Foqus Rachele Furfaro, del presidente Amici di Peterpan Antonio Del Prete e della Founder e Co-Direttore Esecutivo di Yes Brigad Francesca Donnaloja. Interverranno anche esponenti delle aziende che da anni mettono al centro della loro azione giovani, formazione ed innovazione scientifica e tecnologica tra cui il Presidente del Gruppo Tecno Giovanni Lombardi, il presidente di Protom e Consigliere Collegio dei Promotori Ipe Business School Fabio De Felice, il Ceo di Fiven Valerio D’Angelo ed il presidente e Ceo del Gruppo Netcom Domenico Lanzo.

Seguirà, infine, durante la presentazione di Stem4Sud, un workshop con Cemil Cihan Özalevli Co-Founder e Omer Gorgulu, Chief Growth Officer di Twin.

Stem4Sud intende rivolgersi direttamente a studentesse e studenti per capire le ragioni della scarsa preferenza per le materie STEM, tramite un’indagine che sarà realizzata su un campione di dieci mila ragazzi tra i nove e i quindici anni del Mezzogiorno, evidenziando poi le modalità più efficaci per orientarli e sostenerli in quella direzione. Il sondaggio verrà realizzato sotto forma di gioco elaborato in collaborazione con Play Verto, la piattaforma leader per la raccolta divertente di dati utilizzata per sondaggi globali di larga scala da istituzioni internazionali come le Nazioni Unite, e Twin Sciences con i kit per imparare giocando su efficienza energetica e robotica.

Il commento dei fondatori di Stem4Sud

“Dopo mesi di lavoro che ha coinvolto esperti della Federico II”, spiegano Esposito e Ferrari, fondatori del progetto Stem4Sud, “con Play Verto abbiamo sviluppato il gioco-sondaggio che somministreremo a migliaia di studenti del Mezzogiorno. Si tratta di una campagna destinata a mettere a fuoco in maniera originale delle problematiche urgenti, e a creare un impatto senza precedenti”.

“Il progetto”, continua Carmine Esposito“, nasce per avvicinare sin da piccoli i bambini alle materie scientifiche e dare così più opportunità professionali da adulti. Napoli è ormai un punto di riferimento globale per i talenti, anche grazie all’impegno dei nostri atenei a partire dalla Federico II, ed è importante che il mondo della scuola faccia la sua parte. La Compagnia dei Figliuoli è nata per dare parità di accesso ad un’istruzione dagli standard elevati, promuovendo al contempo l’educazione civica, il rispetto dell’ambiente, la convivenza tra famiglie di diverso background e quartiere; lo abbiamo fatto con successo rilanciando Il Nuovo Bianchi dal 2019 con il sostegno di Fondazione Grimaldi e dal 2021 rilanciando l’Istituto Scuole Pie con il sostegno di altre aziende e privati. Il rilancio di Napoli passa anche dalla scuola e noi vogliamo fare la nostra parte. E lo facciamo”, conclude il fondatore di Stem4Sud, “sia con l’attività ordinaria che con laboratori e iniziative integrative come questa e quella sull’educazione ambientale organizzata con Marevivo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA