STEM4SUD E NUOVO BIANCHI/ Più tecnologia a scuola, così a Napoli cambia il mondo

Preparàti alla meta. Partendo da Napoli e guardando il mondo. Nell’anno delle competenze, stabilito dalla Commissione europea, la strada maestra è quella di promuovere maggiori investimenti nella formazione per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del mercato del lavoro. E così è stato presentato il progetto Stem4Sud, l’iniziativa voluta fortemente dalla Compagnia dei Figliuoli e dall’Accademia di Gagliato Globale, in sinergia con un gruppo di associazioni ed imprese, coinvolgendo oltre 10mila studenti di età compresa tra i 9 e 15 anni.

Si parte dai dati per meglio fotografare la realtà, inquadrare il problema e arrivare al traguardo desiderato. I giovani costituiscono il 30% della popolazione mondiale ma il 100% del futuro. In media, solo 5 ragazzi su 10 scelgono materie Stem per gli studi secondari, e solo 1 ragazza su 10. Inoltre soltanto 1 donna su 3 ha un lavoro nel Sud Italia, che detiene il peggior tasso di occupazione in tutta Europa con il 50% di disoccupazione giovanile sotto i 35 anni.

“Siamo felicissimi di aver dato vita ad un panel di spessore con Sydney Savion, Chief Learning Futurist Google, che sarà il presidente del comitato tecnico-scientifico di Stem4Sud”, spiega Carmine Esposito, presidente de La Compagnia dei Figliuoli, nata per dare parità di accesso ad un’istruzione dagli standard elevati, promuovendo al contempo l’educazione civica, il rispetto dell’ambiente, la convivenza tra famiglie di diverso background e quartiere.

“Abbiamo l’ambizioso obiettivo di avvicinare i bambini alle materie Stem (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica) e soprattutto ridurre il divario con altri Paesi europei rispetto al numero di tecnici per affrontare le sfide globali”. Premesse concrete e di successo con il rilancio del Nuovo Bianchi, a partire dal 2019 con il sostegno di Fondazione Grimaldi, e dell’Istituto Scuole Pie Napoletane dal 2021. “Ci poniamo l’obiettivo di aumentare il numero di iscritti alle facoltà di ingegneria, matematica e scienze e ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. Enorme risulta essere il dato della disoccupazione giovanile, con aziende che sono alla ricerca di personale qualificato, che però va formato”, asserisce convinto Esposito.

Stem4Sud si presenta come un bel progetto pionieristico, che ha a Napoli il suo quartiere generale. “Sarebbe bellissimo creare un serbatoio occupazionale nel Sud Italia e nel cuore del Mediterraneo in competizione con gli attuali serbatoi occupazionali di India e Africa, economie emergenti ma politicamente instabili”, dichiara Esposito, co-founder Stem4Sud. “Generare un serbatoio occupazionale di rilievo nel Meridione sarebbe importantissimo per l’Italia e l’Europa”, avverte.

Opportunità e crescita vengono dall’innovazione tecnologica e dalla transizione ecologica. L’iniziativa a lungo termine di Stem4Sud intende potenziare, aggiornare e accelerare la formazione dei giovani. “La domanda di istruzione si è differenziata alla luce di sfide globali: cambiamento climatico, transizione ecologica e trasformazione digitale. Pertanto, vista la scarsità di tecnici, insegniamo ai bambini valori umani e cristiani, il rispetto dell’ambiente, avvicinandoli alla scienza. Una persona migliore può rendere una società migliore”, argomenta Esposito. Si coniuga la dimensione popolare ed elitaria nelle strutture dirette da Angela Procaccini e Giuseppe Manco.

Talenti da coltivare con la cultura tecnologica che abilita e include. Dal Palazzo di Vetro a Napoli. “Dopo mesi di lavoro che ha coinvolto esperti della Federico II, abbiamo sviluppato il gioco/sondaggio con Play Verto, da somministrare a migliaia di studenti del Mezzogiorno”, affermano il presidente de La Compagnia dei Figliuoli, Esposito, e il presidente dell’Accademia di Gagliato Globale Paola Ferrari. Una indagine per comprendere le ragioni della scarsa preferenza per le materie Stem e cambiare decisamente la rotta.

Esperienza di successo a stelle e strisce. Racconta il suo interessante percorso Sydney Savion, focalizzando l’attenzione sul ruolo della intergenerazionalità. “Complimenti alla città per la recente e grande vittoria”, esordisce il president scientific board Stem4Sud, riferendosi allo scudetto del Napoli e ingraziandosi le simpatie dei presenti al Palazzo della Famiglia. “Il mondo sembra più piccolo e connesso”. Enciclopedie, immaginazione e cielo stellato hanno condotto la curiosità dell’eminente personalità di Google verso lo spazio e laboratori scientifici, con l’idea di far crescere le realtà provinciali e rurali. “Il mondo si affida alla tecnologia per affrontare i problemi ma ci sono comunità che non vi possono accedere. L’intelligenza artificiale sta ponendo fine ad alcune attività professionali come medici, avvocati, agronomi, con effetti evidenti anche in altri settori. Occorre preparare la forza lavoro ad un cambiamento così forte”. Da qui il pieno e forte sostegno a Stem4Sud con programmi adeguati. “Serve formare forza lavoro in campi legati alla tecnologia. Tocca a noi dare la possibilità di accesso al sapere e raccogliere i frutti della formazione”, conclude Savion. Il rilancio di Napoli passa anche dalla scuola, dalle associazioni, dal Terzo Settore e dalle imprese.

