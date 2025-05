ECCO LO STEMMA E MOTTO DI PAPA LEONE XIV E IL LORO SIGNIFICATO

A due giorni dalla sua elezione, è stato reso pubblico lo stemma e motto di Papa Leone XIV, con la prima immagine ufficiale da pontefice. Per quanto riguarda lo stemma, la composizione è fortemente simbolica: è diviso in due parti diagonali, in alto c’è un giglio bianco su sfondo azzurro, in basso un libro chiuso con un cuore trafitto da una freccia, simbolo caro all’ordine agostiniano, perché legato alla conversione di Sant’Agostino.

Per quanto riguarda il motto, è stato confermato “In Illo uno unum“, ispirato anch’esso a Sant’Agostino, in questo caso a un sermone sul Salmo 127, e vuol dire “Nell’unico (Cristo) siamo uno solo“. Quindi, esprime il concetto che in Cristo i cristiani sono uniti come uno solo. Il messaggio è chiaro: sebbene diversi, i cristiani trovano la loro unità nell’unico Cristo.

Due anni fa, quando neppure immaginava che sarebbe diventato Papa ed era vescovo, Robert Prevost spiegò in un’intervista che ci sono due concetti centrali nella sua spiritualità, cioè unita e comunione, entrambi profondamente legati alla tradizione agostiniana. Ora la comunione nella Chiesa è parte della sua visione.

I SIMBOLI SCELTI DA PAPA LEONE XIV E COSA RAPPRESENTANO

Di fatto, Papa Leone XIV ha mantenuto il suo precedente stemma episcopale, così come il motto, che ci forniscono ulteriori indicazioni su Robert Francis Prevost, in quanto ricchi di significati simbolici e spirituali. Partiamo dallo stemma: il giglio bianco, emblema di purezza e innocenza, infatti si tratta di un fiore che la tradizione lega alla Vergine Maria. Quindi, emerge una profonda dimensione mariana della spiritualità del nuovo Santo Padre, che infatti ha concluso il suo primo discorso con una preghiera dedicata alla Madonna.

Sulla parte destra, che ha invece uno sfondo bianco, il Sacro Cuore di Gesù, trafitto da una freccia con sopra un libro chiuso. In questo caso, c’è un richiamo al sacrificio redentore di Cristo e alla centralità della sua Parola, anche quando ancora non del tutto svelata, a testimonianza di una fede radicata nel mistero e nella speranza.

Per quanto riguarda il motto, riemerge anche nel suo messaggio iniziale, nel quale Papa Leone XIV ha proposto una Chiesa profondamente missionaria e mariana, chiamata a vivere l’unità nella diversità, nell’amore per Cristo Salvatore. Quindi, ritiene che la Chiesa debba essere disposta a soffrire e a dedicarsi completamente al servizio del popolo di Dio.

I PARAMENTI E LA DIFFERENZA CON LA TALARE DI FRANCESCO

Tralasciando stemma e motto di Papa Leone XIV, emergono delle differenze con Papa Francesco anche su paramenti e prima apparizione pubblica. Bergoglio si affacciò al mondo solo con la talare bianca, senza paramenti, segno dell’estrema sobrietà che ha poi caratterizzato il suo pontificato. Invece, Leone XIV ha optato per uno stile più tradizionale. Si è mostrato con la mozzetta, la mantellina rossa corta chiusa da bottoni, sopra la talare bianca.

Questo indumento non era stato scelto da Francesco, ma era stato utilizzato da Benedetto XVI. Inoltre, Leone XIV portava la stola, la lunga fascia ornata da croci e ricami, simbolo dell’autorità sacerdotale e segno del ministero conferito al Papa e ai sacerdoti. Ma è anche un segno di dignità e servizio, che indica il ruolo del Papa come guida spirituale.

L’affidamento alla Madonna, la “cooperazione con la Verità” e la “chiamata” per lo sguardo d’amore: anche solo guardano gli ultimi tre Papi della Chiesa di Cristo, il motto e i simboli scelti rappresentano particolari carismi e sensibilità nel testimoniare la Santa Chiesa Cattolica. Eletto nel 2005 come 265 Pontefice e vescovo di Roma, il cardinale Joseph Ratzinger scelse come motto per il suo Papato come Benedetto XVI un inno vero e proprio al suo ruolo di teologo e filosofo. «Cooperatores veritatis», con stemma legato al simbolo di religione (la cappa) e lo scudo che rimanda a simbolismi nei Monasteri di Ratisbona in Baviera cui Ratzinger era molto legato.

Le chiavi ovviamente rimandano alla simbologia di San Pietro, esattamente come riportò lo stemma di San Giovanni Paolo II e dello stesso Francesco: prima di Benedetto XVI il suo amico fraterno Karol Wojtyla scelse un motto breve ma intensissimo come “Totus tuus”, dedicato alla Madonna ma tratto dalla preghiera di consacrazione a Maria di San Luigi Maria Grignion de Montfort.