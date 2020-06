Step Up 3D/ Video, su Italia 1 il film con Rick Malambri (oggi, 2 giugno 2020)

Pubblicità

Step Up 3D va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, martedì 2 giugno, a partire dalle ore 15:55. Si tratta del terzo capitolo della saga cinematografica realizzato negli Stati Uniti nel 2010 dalla Eagle pictures. La regia è stata affidata a Jon Chu, il soggetto è stato scritto da Duane Adler e la sceneggiatura porta la firma di Amy Anderssen e Emily Meyer. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Bear McCreary, il montaggio è stato realizzato da Andrew Marcus e la scenografia porta la firma di Mario Ventanilla. Nel cast sono presenti Rick Malambri, Sharni Vinson, Alyson Stoner, Adam G. Sevani, Keith Stallworth e Joe Slaughter.

Step Up 3D, la trama del film

Ecco la trama di Step Up 3D. Muso e Camille sono due amici di vecchia data che essendo accumunati dalla volontà di voler conseguire la laurea in ingegneria decidono di lasciare la loro cittadina natale per andare a vivere studiare nella caotica New York. Il ragazzo non appena arrivato decide di fare qualche perlustrazione della zona anche per scoprire le tante bellezze della città New York imbattendosi in un altro ragazzo di nome Luke il quale cattura la sua attenzione in quanto indossa delle scarpe di ginnastica assolutamente introvabili. Seguendolo tra i vicoletti della città di New York si imbatte in quella che viene definita una dance battle ossia una battaglia a suon di musica e di balletti. Muso essendo un appassionato di ballo e di danza decide di confrontarsi con un componente di una squadra che viene chiamata i samurai. Tra lo stupore generale si dimostra molto bravo e soprattutto riesce ad avere la meglio il che è una fatto molto importante già che i samurai rappresentano la migliore band di ballo di tutta la città di New York. Questo permette a Muso di fare amicizia con Luke il quale lo invita ad entrare nella sua di band ossia i pirati.

Pubblicità

Muso accetta la proposta con enorme soddisfazione Anche perché si inizia ad appassionare in maniera molto importante a questo genere di pratica tant’è che trascura le sue lezioni di ingegneria e soprattutto l’amicizia della sua Camille per esercitarsi nel ballo. Una sera Luke mentre si trova in un locale di New York intravede una giovane donna di nome Natalie la quale si dimostra a sua volta molto brava nel ballo. Il ragazzo interessato a lei si avvicina e soprattutto le chiede se hai voglia entrare a far parte anche lei della sua band. Una volta ricevuta risposta positiva i componenti di questa band di ballo iniziano a lavorare per prepararsi in maniera opportuna ad una importante manifestazione di ballo che mette in palio come primo premio alla somma di ben 100.000 dollari. Le difficoltà di certo non mancheranno per i componenti di questa band ma senza dubbio riusciranno a trovare gli stimoli e soprattutto la capacità di potersi imporre in quella che per loro è una passione primaria.

Video, il trailer di Step Up 3D





© RIPRODUZIONE RISERVATA