Step up all in/ Video, su Italia 1 il film con Ryan Guzman (4 giugno)

Pubblicità

Step up all in andrà in onda oggi, giovedì 4 giugno, su Italia 1 nel primo pomeriggio alle ore 15 .55. La pellicola è stata girata nel 2014 e rappresenta il quinto capitolo della serie step up. La regia della pellicola è stata affidata a Trish Sie mentre la produzione è andata a Duane Adler e Melissa Rosenberg, il film è stato distribuito da M2 pictures. Si tratta di una commedia drammatica di genere musicale. Il cast è composto da Ryan Guzman che interpreta Sean Asa, Briana Evigan in Andie West, Misha Gabriel Hamilton il bel Eddy e Adam Gary Sevani in Robert Muso e la bellissima Alyson Stoner in Camille.

Step up all in, la trama del film

Ecco la trama di Step up all in. Sean Asa di professione street dancer non è entusiasta della sua vita a Miami e decide così di partire insieme alla sua crew alla volta di Los Angeles alla ricerca di fortuna. Qui, dopo una serie di deludenti audizioni il gruppo non è soddisfatto e cosi pensa di ritornare a casa. Sean però preferisce rimanere per cercare di sfondare in qualche campo. Così per caso, un giorno sente in tv dell’esistenza di un talent show dedicato al ballo che si terrà prossimamente a Las vegas, chiamato The Vortex. L’uomo parte così alla volta della città della notte e chiede aiuto al suo amico Muso affinché lo conduca in città aiutandolo nell’interpretazione per passare le prove preliminari. I due si esibiscono e riescono a raggiungere le finali del talent insieme, arrivati a Los Angeles però scoprono altri avversari della loro crew, la lotta a colpi di danza si preannuncia davvero terribile e entusiasmante.

Pubblicità

La crew realizzata da Sean e Muso comprende anche Andie, una donna con cui il prima sembra avere una certa affinità che non si conclude nella danza e altri vecchi amici del duo. La sera del loro arrivo iniziano le competizioni e la crew si dimostra subito all’altezza arrivando in semifinale dove riescono a sconfiggere gli avversari del MBO. La finale però è davvero dura in quanto i Grim per riuscire a vincere barano, in combutta con la presentatrice. Sulle spine il gruppo decide di allearsi con gli MBO, l’obiettivo è avere un contratto triennale che gli consentirà di vivere per tre anni a Los Angeles e lavorare insieme. La vittoria arriva presto la crew riunita agli ex avversari si appresta a realizzare il proprio sogno di successo.

Video, il trailer di Step up all in





© RIPRODUZIONE RISERVATA