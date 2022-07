Step Up/ Su Italia 1 il film con Channing Tatum e Jenna Dewan

Step Up, film di Italia 1 diretto da Anne Fletcher

Step Up sarà trasmesso oggi, domenica 10 luglio, su Italia 1 a partire dalle 14.15. Si tratta di un film sentimentale del 2006 distribuito da Medusa film e Prodotto da Touchstone Pictures. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche il 26 gennaio 2007 per la regia di Anne Fletcher. In 20 anni di carriera la regista-attrice ha diretto nove film e due serie televisive. Nel cast troviamo: Channing Tatum, prima di fare l’attore si è cimentato in una varietà di lavori: venditore, commesso, operaio e spogliarellista. Il suo fisico scultoreo viene notato e diventa protagonista della pubblicità della Pepsi.

Nel 2000 appare nelle vesti di ballerino nel video She Bangs di Ricky Martin. Armani e Dole&Gabbana lo vogliono come modello. Esordisce al cinema nel 2005.

I suoi film più recenti sono: Io e Lulù dove è anche regista, mentre in Magic Mike XXL ha scritto anche la sceneggiatura. La protagonista femminile è Jenna Dewan, in 14 anni di carriera ha interpretato sei film e quattro serie televisive. I due protagonisti, ossia Jenna Dewan e Channing Tatum si sono conosciuti sul set e tra loro è nato un grande amore. Sono convolati a nozze nel 2009. Nel 2013 è nata la loro figlia a coronamento del loro amore che purtroppo è finito nel 2018 con il divorzio. Il film è stato premiato con il Ten Choice Award per il ballo migliore presentato in scena.

Step Up, la trama del film

Step Up racconta la storia di due giovani ragazzi, Tyler Gage e Nora Clark. In comune non hanno niente, vengono da due mondi diversi. Lui ha avuto qualche precedente con la giustizia e ha vissuto una buona parte della sua vita per strada, commettendo di tanto in tanto qualche furto.

Lei proviene da una famiglia ricca e benestante. Entrambi sono di Baltimora, a parte la città di origine, un’altra cosa che li accomuna è la passione per la danza, ma mentre Nora ha avuto la possibilità di specializzarsi, frequentando importanti scuole di danza, Tyler ha imparato da solo, spinto dall’emozione che gli procura la musica. Le loro vite si incontrano alla Maryland School of the Art, dove Nora, grazie al suo impegno e al suo talento viene nominata prima ballerina. Tyler incapace di stare lontano dai guai, finisce di nuovo nei casini con la giustizia. Questa volta non gli si aprono le porte del carcere, ma deve scontare duecento ore facendo lavori socialmente utili nella scuola frequentata da Nora.

Mentre la ragazza si sta allenando per preparare una coreografia, il suo partner ha un incidente e non può partecipare a un’importante competizione in coppia con Nora. La ballerina è disperata, dopo tanto lavoro ora non ha il partner con cui ballare. Casualmente mentre Tyler sta svolgendo uno dei suoi compiti, si cimenta in qualche passo di danza, la giovane lo vede e non può fare a meno di notare il suo talento. All’improvviso i due giovani si ritrovano sulla pista da ballo a provare la coreografia che li vedrà gareggiare insieme. Entrambi sono molto motivati, il loro obiettivo è di vincere, ma la situazione si complica quando stando troppo tempo uno accanto all’altro iniziano a provare dei forti sentimenti reciproci.

