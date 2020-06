Step Up/ Su Italia 1 il film con Channing Tatum (oggi, 1 giugno 2020)

Pubblicità

Step Up è in programmazione su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola americana prodotta nel 2006 da diverse case cinematografiche la cui regia è stata curata da Anne Fletcher con soggetto e sceneggiatura scritti e sviluppati da Duane Adler e Melissa Rosenberg. Il montaggio di questo film è stato realizzato da Nancy Richardson, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Michael Seresin e le musiche della colonna sonora sono di Aaron Zigman. Nel cast sono presenti Channing Tatum, Jenna Dewan, Damaine Radcliff, Rachel Griffiths e Josh Henderson.

Step Up, la trama del film

Ecco la trama di Step Up. Nora è una ragazza di Baltimora che arriva da una ricca famiglia benestante. Frequenta una delle scuole più ambite ed apprezzate presenti sul territorio, ma la sua massima aspirazione non è certo quella di avere una cultura ottimale bensì quella di poter lavorare nel mondo dello spettacolo ed in particolar modo quello del ballo. La ragazza, infatti, da diverso tempo si sta preparando adeguatamente con corsi di ballo di vario genere e soprattutto ha trovato un partner che gli possa dare supporto per poter prendere parte ad un’importante competizione del settore che permetterà di ottenere degli sbocchi davvero interessanti in questo specifico mondo. Purtroppo le cose non sembrano andare nel verso migliore in quanto il suo partner durante le tante ore di allenamento compie un movimento inappropriato e di conseguenza è vittima di un bruttissimo infortunio.

A questo punto la ragazza per poter sperare di partecipare ancora all’importante competizione di ballo deve trovare un nuovo partner con il quale prepararsi adeguatamente. Un giovane di nome Taylor è stato appena condannato a scontare 200 ore di volontariato all’interno della stessa scuola che frequenta la ragazza. Taylor invece, viene da una famiglia per nulla agiata e quindi le difficoltà quotidiane per andare avanti sono molteplici, nonostante ciò è un grande appassionato di ballo che puntualmente pratica con i propri amici in quella che viene definita Street dance.

Mentre sta espletando le sue 200 ore di volontariato presso la scuola in un momento di relax si lascia andare ad un piccolo passo di ballo, il che viene notato immediatamente dalla ragazza la quale si rende conto di avere davanti un grande talento e quindi potrebbe rappresentare un’importante risorsa per poter ancora partecipare a quell’importante competizione e magari avere la meglio. Dopo qualche resistenza iniziale il ragazzo decide di assecondare Nora in questa sua importante aspirazione diventando per lei non solo un partner nel ballo, ma anche della vita.



