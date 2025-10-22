El Shaarawy tra calcio e religione, storie d'amore e progetti futuri: la meravigliosa proposta di matrimonio alla fidanzata Ludovica Pagani

Calciatore dotato di grandissima qualità tecnica, ma anche di un look particolare e per certi bersi sgargiante. Il ‘faraone’ El Shaarawy ha sempre fatto parlare di sé per questi due aspetti, illuminando il rettangolo verde con le sue giocate e alimentando i chiacchieri del gossip coi suoi look discutibil. Il giocatore musulmano, ad ogni modo, non sembra amare gli squilli di tromba: è un ragazzo semplice, con valori e abitudini quotidiane ben definite.

Per quanto riguarda la sua religione, ad esempio, sappiamo che non pratica il Ramadan, che non mangia carne di maiale e non beve alcol. L’attaccante della Roma dà seria importanza a determinati “paletti” della sua vita, così come alle persone che ne fanno parte: dal fratello procuratore alla futura moglie, influencer e dj Ludovica Pagani, con cui fa coppia fissa da tempo.

El Shaarawy, l’amore e la proposta di matrimonio plateale per la fidanzata Ludovica Pagani

Proprio nei giorni scorsi El Shaarawy ha spopolato sul web dopo la romantica proposta di matrimonio alla fidanzata. In un’atmosfera da mille e una notte, il calciatore savonese ha fatto il grande passo nei confronti di Ludovica, inginocchiandosi come da tradizione e chiedendole la mano. Dopo una lunga storia d’amore, infatti, l’attaccante della Roma si è fatto coraggio, organizzando una serata magnifica in un locale elegante, per lui e la sua Ludovica.

Il sì della Pagani, ovviamente, non è tardato ad arrivare ed è diventato di dominio pubblico quando la showgirl ha condiviso la proposta di El Shaaraway sui propri canali social. “Lo voglio, amore della mia vita”, ha detto lei, in un contesto speciale che difficilmente dimenticherà, circondata da romantiche candele.