Stephan El Shaarawy si sposa: Ludovica Pagani ha pubblicato le foto della proposta di matrimonio del Faraone, cui ha detto sì.

STEPHAN EL SHAARAWY SI SPOSA: L’ANNUNCIO SOCIAL

Stephan El Shaarawy si sposa: è di poche ore fa la notizia dell’imminente matrimonio del calciatore della Roma con Ludovica Pagani. Ormai, si sa, siamo in un periodo nel quale anche le proposte di matrimonio vengono immortalte via social, facendo il giro del web in pochi istanti.

Nuovo stadio Roma annunciato dal sindaco Gualtieri/ “Siamo all’ultima tappa” (10 ottobre 2025)

Così è stato anche per il fidanzamento ufficiale di Stephan El Shaarawy con Ludovica Pagani: la fidanzata ha infatti postato i momenti romantici con il Faraone, accompagnandoli con una frase che dice semplicemente “Sì all’amore della mia vita”. Tutto documentato: anche, ovviamente, l’anello.

Viene così coronata la storia d’amore tra i due; da capire naturalmente la data del matrimonio, intanto come spesso accade la notizia resa ufficiale ha scatenato una pioggia di commenti da parte dei “fan” della coppia, che non hanno perso tempo nel manifestare la loro contentezza e inviare messaggi ai due.

DIRETTA/ Real Madrid Roma femminile (risultato finale 6-2): sigla anche Eva Navarro (Champions League 2025)

Stephan El Shaarawy, ricordiamo, quest’anno è anche stato insignito della fascia di capitano della Roma da Gian Piero Gasperini, pur non giocando tantissimo: evidentemente un periodo per lui molto fortunato.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DI EL SHAARAWY

Come detto Stephan El Shaarawy si sposa: la coppia ha voluto condividere con tutti i fan (Ludovica Pagani, giornalista e influencer, ha oltre 4 milioni di follower su Instagram) i momenti che hanno portato alla dichiarazione del calciatore della Roma. Nelle immagini possiamo vedere centinaia di candele che illuminano una terrazza e la presenza di tanti fiori bianchi e rosa, una location quasi onirica e che ha fatto da teatro al momento in cui El Shaarawy si è inginocchiato davanti a Ludovica, vestita con un abito rosso, con lei che si emoziona visibilmente e lui che teneramente le asciuga le lacrime.

Video Fiorentina Roma (1-2)/ Gol e highlights: è Cristante a completare la rimonta! (Serie A, 5 ottobre 2025)

Si può poi disquisire sulla bontà o meno della pubblicazione di certi momenti di vita intima che dovrebbero magari restare privati, quel che è certo è che in questo caso si tratta di una notizia davvero molto bella e non si può che essere felici per questa coppia, aspettando la data del matrimonio dunque anche noi ci uniamo alla gioia di Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani che sono ufficialmente fidanzati.