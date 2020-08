Stephan Lichtsteiner, ex Juventus dà l’addio al calcio/ “Orgoglioso del mio cammino”

View this post on Instagram

Un saluto e un abbraccio ai miei carissimi fans e followers! Grazie di cuore, Steph 🙏🏻❤️ Ein lieber Gruss und eine Umarmung an meine lieben Fans und Followers! Ich danke Euch von Herzen, Steph 🙏🏻❤️ A kind goodbye and a big hug to my dear fans and followers! Thank you so much, Steph 🙏🏻❤️ Un petit salut et un câlin à tous mes chers fans et followers ! Je vous remercie du fond du cœur, Steph 🙏🏻❤️ #stephanlichtsteiner #timetosaygoodbye #thankyou ### 👉🏻 SWIPE LEFT FOR GERMAN & FRENCH