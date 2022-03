Stephane Jarny, direttore artistico Amici 2022/ Chi è ballerino e coreografo francese

A Stephane Jarny torna a prendere il posto di Giuliano Peparini

Una nuova edizione di Amici 21 è pronta a cominciare. Condotta sempre dalla padrona di casa, Maria De Filippi, il talent show che dà spazio a cantanti e ballerini giovanissimi, alla ricerca della ribalta, vedrà confermato anche il coreografo Stephane Jarny, già alla guida del programma come direttore artistico dallo scorso anno. Ballerino di fama mondiale, il francese ha preso il posto di Giuliano Peparini, che lo ha occupato per tantissimi anni. Scopriamo di più sul professionista.

Jarny è un classe 1968, nato a Poissy, un comune nella regione dell’Île-de-France. Fin da piccolo la sua grande passione è stata la danza, scoperta quasi per caso, partecipando con la sorella a un laboratorio di danza durante le vacanze estive. Tornato a casa, decide di iscriversi a una scuola di ballo e di intraprendere dunque la carriera artistica: qui, infatti, si avvicina anche al mondo della recitazione e del canto. Il suo talento è sotto agli occhi di tutti e lo porta fin da piccolissimo a lavorare per importanti compagnie di ballo in giro per il mondo.

Stephane Jarny, chi è il direttore artistico di Amici 2022

Nel corso degli anni, Stephane Jarny non ha ricoperto solo il ruolo di ballerino. Ben presto, infatti, ha intrapreso la carriera da coreografo, curando spettacoli per i teatri e le televisioni di tutto il mondo. Ha già lavorato nel mondo dei talent: infatti ha rivestito il ruolo di direttore artistico in “Nouvelle Star”, versione francese di American Idol. Ha inoltre collaborato con i più grandi artisti del mondo, come Bob Sinclar e Kylie Minogue. In un programma tv ha inoltre conosciuto il cantante Mika, che lo ha scelto per portare i suoi quadri in giro per il mondo durante i concerti.

Dallo scorso anno, Jarny è inoltre diventato direttore artistico di Amici 2022. Un ruolo che andrà a ricoprire anche in questa stagione, con il serale di Amici 21. Dunque nessun ritorno di Giuliano Peparini, come qualcuno aveva sperato. La giuria di qualità del programma per il serale, sarà formata da Stash Fiordispino dei The Kolors, l’ex ballerino professionista dello show Stefano De Martino e il Principe Emanuele Filiberto di Savoia.











