Stephanie Bellarte e Alberto Bartozzi/ Guidi metterà in crisi la coppia de la Pupa e il Secchione

Stephanie Bellarte e Alberto Bartozzi a La pupa e il secchione e viceversa

Occhi puntati sulla coppia formata da Stephanie Bellarte e Alberto Bartozzi e non solo perché i fan de La Pupa e il Secchione e Viceversa li adorano già ma perché sembra che presto ci sarà un tradimento! A mettere in crisi la coppia che si è formata nei primi minuti della prima puntata di giovedì scorso è stata un altro Pupo, Guidi. A quanto pare quest’ultimo ama passare il tempo a corteggiare Stephanie anziché curarsi della sua Myrea e questo creerà non poco scompiglio. L’unico che sembra ancora poco incline a darsi al dramma del tradimento è proprio Bartozzi impegnato a tenere sui giusti binari la sua Pupa che, però, rischia grosso.

Non solo Stephanie se ne va in giro con Guidi (con tanto di giochi in piscina interrotti da Myrea) ma anche perché nelle prove non riesce davvero a spuntarla. La coppia si è vista togliere 2 punti da Gianluca e Orazi dopo l’interrogatorio visto che la bella Pupa non solo pensava che il David fosse opera di Donatello e non da Michelangelo (nonostante i suoi studi artistici) ma anche perché pensa che Brasile è la capitale del Portogallo. Un vero e proprio disastro per la coppia che, sicuramente, non è partita con il piede giusto.

Stephanie Bellarte e Alberto Bartozzi, chi sono e cosa fanno nella vita?

Ma chi sono Stephanie Bellarte e Alberto Bartozzi? Le bella Stephanie Bellarte nasce vicino Pavia, è alla sua prima esperienza lontana dalla sua città e ha sempre amato l’arte tanto da fare il liceo artistico. Ha coltivato le sue passioni per la moda e per la bellezza ottenendo anche la fascia di Miss Intercontinental e calcando la passerella di Miss Mondo Italia. Dall’altro lato, invece, abbiamo Alberto Bartozzi, 29 anni, originario di Senigallia con la passione per la Logica tanto da rinunciare alla facoltà di Medicina dopo aver superato abilmente i test di ingresso. Adesso gira in lungo e in largo l’Italia pronto a preparare i giovani ai test con le sue lezioni di logica. Riuscirà nell’intento di portare Stephanie sulla retta via?



