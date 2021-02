Stephanie Bellarte e Alessio Guidi, La pupa e il secchione/ Lei: “Non mi fido degli uomini, mio padre era..”

Stephanie Bellarte e Alessio Guidi: “Fuori dalla Pupa e il secchione e viceversa qualcosa di importante..”

Sono felicissima e davvero fortunata, con queste parole la bella Stephanie Bellarte ha commentato la sua scelta di affrontare il forziere rischiando di perdere due punti, solo per la voglia di pescare il cuore rosso mollare Luca Marini e tornare dal suo Alessio Guidi e alla fine è davvero quello che è successo nella scorsa puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Lei stessa ha ammesso di aver conosciuto una persona carina, molto romantica e interessante e lui ha ammesso di provare qualcosa di importante per lei anche se non può definirlo un Ti Amo vero e proprio. La coppia si è ricomposta ma Andrea Pucci chiede quali siano le loro intenzioni fuori e lui conferma che qualcosa di importante ci sarà, ne è certo, Stephanie Bellarte lo conferma.

Stephanie Bellarte confessa: “Mio padre è andato via e io non mi fido degli uomini”

Al fianco di Alessio Guidi, Stephanie Bellarte a La Pupa e il secchione e viceversa, ha avuto modo di raccontare un po’ della sua vita: “Do un’immagine di me molto fredda e questo lo faccio per mettere una corazza perché dentro nascondo molte emozioni. Quando avevo dieci anni, mio padre è stato via per alcuni mesi e si è eclissato, non c’è stato per noi, per mia sorella, vedere mia madre soffrire per questo è stato traumatico. Per questo non mi fido degli uomini, ho visto mia madre stare male e non posso fidarmi. Lei è la persona più importante al mondo per me e senza di lei non riuscirei ad andare avanti”. La Pupa poi ammette di fare fatica ad aprirsi con gli altri perché si fida poco e che l’unica cosa che la faccia andare avanti è proprio la madre che le fa recapitare un messaggio in cui invita la figlia di concedersi all’amore: “Ti ho visto soffrire, grazie a te abbiamo superato tutto, lasciati andare all’amore, per essere tranquilla nel tuo percorso vivila fino in fondo”. Poi racconta che con il padre non è lo stesso e che forse lui dovrebbe un po’ andarle incontro perché hanno idee contrarie in tutto.



