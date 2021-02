Stephanie Bellarte e Alessio Guidi/ Lei attacca: “Le persone vogliono solo sc*parmi!”

Stephanie Bellarte e Alessio Guidi ne La Pupa e il Secchione e viceversa fanno finalmente coppia fissa dopo il Ripensamento di lei. Anche questa sera, all’inizio della nuova puntata, i concorrenti saranno chiamati a confermare oppure no la coppia che è stata formata e, a differenza della scorsa settimana, toccherà a Pupi e Secchioni farlo, siamo sicuri che Alessio Guidi rimarrà con Stephanie? Alla luce di quello che sta succedendo tra i due siamo sicuri di sì anche se le scaramucce tra loro non sono mancate. Da una parte lei già parla di sentimenti mentre lui si è tirato indietro anche se solo si parla di baci, forse finalmente le cose cambieranno questa sera visto che i due hanno avuto modo di stare più tempo insieme, anche per studio, e quindi di conoscersi?

Stephanie Bellarte e Alessio Guidi, flirt e prime liti a La pupa e il secchione e viceversa

Le discussioni tra i due non sono mancate e già agli inizi della loro “convivenza” stretta le cose si sono fatte un po’ aspre. In particolare, proprio Stephanie Bellarte ha dato di matto con Alessio Guidi nella scorsa puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa convinta che tutti gli uomini siano uguali e che forse anche Guidi lo è: “Ad oggi ho conosciuto solo persone che mi volevano s*opare“. Proprio per questo la Pupa pensa che l’amore non sia una cosa bella ma Guidi corre subito in suo soccorso e risponde: “Non cerco sesso in giro“. La prova sta nel fatto che lo stesso Alessio Guidi ha spiegato di non volerle dare subito un bacio ma che aspetterà il momento giusto.



