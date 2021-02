Stephanie Bellarte e Alessio Guidi si sono lasciati?/ Tutto fa pensare che…

La storia si ripete. Così come nella scorsa edizione de La pupa e il secchione e viceversa, anche quest’anno tra i concorrenti è nato un flirt. Tra Stephanie Bellarte e Alessio Guidi è nata una forte intesa che in breve tempo si è trasformata in una forte attrazione fisica. Così i due, inizialmente in due coppie diverse, si sono alla fine riunito appena c’è stato il ‘ripensamento’.

Carezze, abbracci, sguardi complici non sono mancati, soprattutto nel corso della seconda puntata dello show condotto da Andrea Pucci. I due hanno dormito insieme eppure non è ancora scoccato il primo bacio, come da loro ammesso di fronte a domanda diretta di uno degli ospiti del programma. D’altronde Guidi preferisce ‘andarci piano’, non essendo ‘quel tipo di persona che pensa solo all’aspetto fisico’.

Stephanie Bellarte e Alessio Guidi, è già finita?

Proprio questo atteggiamento di Alessio Guidi nei confronti della bella Stephanie ha creato un primo scontro tra i due. I fan de La Pupa e il Secchione si chiedono se i due stiano effettivamente ancora insieme dopo la fine del programma, o se il flirt sia durato il tempo delle registrazioni. Al momento è difficile dirlo: le anticipazioni sul programma e sulle coppie sono attualmente troppo poche per fare previsioni. Certo è che il rapporto tra Alessio e Stephanie deve ancora esplodere e, al momento, si mantiene su una conoscenza molto interessata. Magari proprio la puntata in onda questa sera, 4 febbraio, riuscirà a darci qualche ulteriore indizio sulla coppia.



