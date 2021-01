Stephanie Bellarte e Alessio Guidi, stanno insieme?/ Saranno coppia anche nel gioco con il Ripensamento…

E flirt fu, o quasi, nella prima puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa andata in onda giovedì scorso. I protagonisti sono Alessio Guidi e la bella Pupa Stephanie ma non la sua pupa bensì quella di Alberto Bartozzi. Questa sera nella seconda puntata ci sarà la possibilità per i protagonisti di confermare oppure no i loro partner e non ci meraviglieremo se alla fine i due decidessero di continuare questo percorso insieme. Le coppie si sono conosciute e hanno passato la notte insieme ma alcuni, proprio come Alessio e Stephanie, si sono trovati subito a proprio agio mettendo in crisi la pupa Miryea Stabile che ha preso davvero molto male l’avvicinamento tra i due regalandoci le prime scene da mogliettina gelosa quando li ha beccati a giocare complici e sorridenti in piscina di notte.

Stephanie Bellarte e Alessio Guidi, si metteranno insieme con il Ripensamento?

Proprio il presunto flirt tra Stephanie e Guidi è stato al centro dei pettegolezzi di tutti i ragazzi nella bella villa romana che li sta ospitando e Pupa e Secchione hanno confermato di piacersi e di essere pronti a conoscersi un po’ mettendo così a tacere anche la furia di Miryea che ha accusato il suo Pupo di averla messa da parte e di non prepararla abbastanza per via di questa intrusione. In realtà anche in questo caso è stata smentita visto che alla fine della puntata hanno portato a casa la vittoria. Le cose non sono andate meglio quando Stephanie e Guidi hanno deciso di passare la notte insieme per conoscersi e passare del tempo insieme e recuperare un po’ costringendo Miryea a trasferirsi in un’altra stanza e lasciare campo libero alla rivale. Da questa sera le cose potranno cambiare e i due potrebbero fare coppia fissa anche nel gioco, siamo sicuri che sarà una scelta giusta o alla fine Guidi deciderà di continuare con Miryea e lasciare fuori dal gioco la sua liason con Stephanie?



