Stephanie Bellarte e George Ciupilan stanno insieme?/ E Alessio Guidi? Un video getta ombra sul secchione…

C’è aria di flirt fra Stephanie Bellarte de La Pupa e il Secchione e George Ciupilan de La Caserma. Proprio così, tra i protagonisti dei due nuovi programmi, rispettivamente in onda su Italia 1 e Rai2, ci sarebbe del tenero. A scatenare la curiosità dei fan è stato un breve video pubblicato su TikTok dove si vede la bellissima Pupa Stephanie Bellarte in compagnia della recluta George Ciupilan. I due ballano insieme nella camera da letto; un ballo innocente che si conclude con la bella pupa che cade sul letto della giovane recluta. Ad accompagnare il filmato una breve didascalia con scritto “Ops!”. Il video, manco a dirlo, ha incuriosito i tantissimi fan dei rispettivi programmi e dei due protagonisti che hanno immediatamente pensato che potesse esserci del tenero tra i due. Sarà davvero così? In realtà la bella Pupa nel programma de La Pupa e Il Secchione, ricordiamo che è già stato registrato, sin dalla prima puntata ha mostrato una certa curiosità ed interesse per il secchione Alessio Guidi.

Stephanie de La Pupa e il Secchione sta con George de La Caserma?

Triangolo amoroso in corso fra La Pupa e il Secchione e La Caserma? Il video di Stephanie Bellarte e George Ciupilan ha naturalmente spinto il popolo dei social e dei web a ipotizzare che possa esserci un vero e proprio triangolo tra la pupa, il secchione e la recluta. In realtà è doveroso ricordare che il reality show condotto da Andrea Pucci su Italia 1 è stato registrato e quindi il flirt televisivo tra la pupa e il secchione Alessio Guidi potrebbe essere già ampiamente superata o semplicemente tra i due non è mai nato nulla e che la bella pupa Stephanie abbia trovato nella recluta George Ciupilan de La Caserma. L’unica certezza è che entrambi sono amici di Matteo Diamante, il bel pupo ancora in gara nel programma. Nelle ultime ore a precisare la situazione è stato proprio l’influencer George che ha risposto alla domanda di un fan. “Relazioni sei fidanzato?? Comunque sei bello” – ha domandato un utente a cui George ha risposto: “non ne cerco, sto bene così”. Non resta che attendere ulteriori sviluppi…





