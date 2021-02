Stephanie Bellarte e Luca Marini, la pupa e il secchione/ E’ scontro: “Sei stato egoista!”

Stephanie Bellarte e Luca Marini, coppia in crisi a la pupa e il secchione

Stephanie Bellarte e Luca Marini fanno coppia a La Pupa e il Secchione e viceversa, da quando? Da quando proprio lui l’ha strappata al suo amato Alessio Guidi creando scompiglio. Con un colpo basso degno del peggiore dei villain (così ormai è stato etichettato), lo studente di ingegneria, è riuscito a dividere la coppia del momento mettendosi così in mezzo e attirando l’attenzione su di sè. In molti sono convinti che Luca Marini sia proprio uno stratega e se fino a qualche giorno fa ha tirato fuori la questione del suo orientamento sessuale, nella scorsa puntata ha messo in crisi i due piccioncini del programma di Italia1 e, soprattutto, Stephanie che ha subito rilanciato: “E’ un gesto molto egoista“. Luca giustifica la sua azione dal punto di vista della strategia perché la coppia insieme è forte e quindi deve essere divisa per sperare di arrivare e andare oltre nel gioco.

Stephanie Bellarte e Luca Marini vincono ma l’ingegnere finisce sotto accusa

Alla fine sembra proprio che la scelta di Luca Marini di strappare Stephanie Bellarte a Guidi ha funzionato visto che alla fine della puntata della scorsa settimana, sono proprio loro a vincere. I due fanno un exploit durante la prova di moda con Jo Squillo in cui l’ospite della puntata chiede ai Secchioni di collezionare degli abiti gender-less e consegna alla coppia un bel 10. Alla fine i due vincono la puntata per la felicità dei fan ma rimane il fatto che Marini è stato presa di mira da tutti per la sua scelta nel Ripensamento e l’unico che ha voluto affiancarlo è stato il Pupo Matteo ritenendo la sua una strategia di gioco fatta da uomo libero e pensante. Se il risultato è la vittoria forse ha fatto bene i suoi calcoli, sarà proprio questa la coppia che si scontrerà alla fine con quella formata da Guidi e Myrea?



© RIPRODUZIONE RISERVATA