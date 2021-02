Stephanie Bellarte incontra suo padre Juri/ “Ha tradito mia mamma e se n’è andato”

Sono tanti i dubbi che attanagliano Stephanie Bellarte nel corso dell’ultima puntata de La pupa e il secchione 2021. La pupa è preoccupata per quanto potrebbe accadere dopo il programma con Alessio Guidi e ammette che la sua sfiducia nasce da quella che in generale ha nei confronti degli uomini per colpa di suo padre Juri. “Mio papà ha tradito mia mamma e se n’è andato con quest’altra donna. Per questo ho perso la fiducia negli uomini”, racconta la ragazza e non sa che, pochi minuti dopo, avrebbe poi incontrato proprio il suo papà. Prima, però, arriva un suo videomessaggio: “Ciao Stefy, questa non te l’aspettavi, però solo così potevo cercare di dire un po’ quello che non ti ho mai detto. Ti voglio bene, diciamo che è un po’ il mio carattere, lo facevo anche con mio padre…”

Stephanie Bellarte incontra suo padre Juri a La pupa e il secchione

Papà Juri ammette poi le sue mancanze: “A dimostrarlo tutti i giorni non sono stato bravissimo, sono orgoglioso di te. Spero che possa essere un inizio per fare qualche cambiamento. Ti voglio bene”. Eccolo poi alle spalle di sua figlia Stephanie Bellarte, che è in lacrime e lo abbraccia: “Sentirsi dire da un padre una frase così è emozionante.” confessa. È lui, allora, a concludere: “Non se lo aspettava perché mi conosce, sono molto chiuso”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA