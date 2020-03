Stéphanie di Monaco/ “Volevo che i miei figli uscissero da questo microcosmo”

Stéphanie di Monaco è la terzogenita di Grace Kelly e Ranieri III di Monaco. La sua vita, all’ombra del Principato di Monaco, è stata segnata da scandali e pettegolezzi, frutto di una gioventù sempre sotto l’occhio scrutatore dei paparazzi. Oggi, però, la sorella di Caroline di Monaco e del Principe Alberto è madre di tre figli, i primi due, Louis e Pauline, rispettivamente di 26 e 25 anni, nati dal suo legame con Daniel Ducruet, e Camille, che di anni ne ha 21, è nata dalla sua storia con Jean-Raymond Gottlieb. Stéphanie di Monaco, di recente, è stata immortalata nel parterre della sfilata che lo scorso settembre ha lanciato sua figlia Pauline nel campo della moda. Pauline, infatti, da qualche tempo ha scelto di seguire la sua passione e ha lanciato un marchio prêt-à-porter, chiamato Alter. Assieme a mamma Stéphanie, nel parterre della sfilata, anche altri membri della royal family monegasca, tra i quali sua sorella Camille.

STÉPHANIE DI MONACO E LA FIGLIA PAULINE

Lo scorso giugno, Stéphanie di Monaco ha commentato l’impegno di sua figlia Pauline nel campo della moda e il suo ruolo di madre in occasione di un documentario dedicato alla sua famiglia, Story: vite straordinarie: “Volevo che la loro educazione fosse più concreta, per farli uscire dal microcosmo di Monaco – ha precisato la sorella del principe Alberto II – in modo che abbiano i veri valori della vita”. Valori che, a quanto pare, sua figlia sembra aver recepito nel migliore dei modi, a giudicare dall’intervista rilasciata in occasione della presentazione della sua linea: “È un sacco di lavoro e la mia famiglia non lo farà per me”, ha precisato la figlia di Daniel Ducruet. “Al cliente non interessa sapere che la figlia di Stéphanie di Monaco ha creato la sua giacca. Quello che vuole – ha aggiunto Pauline – è concedersi un articolo di qualità”.

STÉPHANIE DI MONACO: “I MIEI FIGLI…”

Nel docu-film Story: vite straordinarie, che ha ripercorso la sua storia, Stéphanie di Monaco ha parlato del tipo di educazione che ha scelto di dare ai suoi figli. Forte di un passato sempre al centro dei riflettori, la sorella del Principe Alberto ha scelto di crescere i suoi tre figli lontani dall’esposizione mediatica, con la speranza di donare loro una serenità maggiore rispetto a quella su cui ha potuto contare. “Non li abbiamo visti molto quando erano piccoli – ha spiegato la figlia di Grace Kelly su M6 – Cerco di proteggere la loro immagine, che possano avere un’istruzione normale, una scuola normale. Non sono stati esposti alla stampa o comunque molto poco”. I Tre Moschettieri, questo il nome con il quale amano definirsi tre fratelli, sono cresciuti infatti villaggio di montagna, nell’entroterra di Nizza, un posto che, secondo quanto rivela “Gala”, alla famiglia sta molto a cuore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA