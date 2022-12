Stéphanie Frappart: chi è l’arbitro donna ai Mondiali 2022/ Fidanzata o sposata? Vita privata…

Chi è l’arbitro donna ai Mondiali 2022 Stéphanie Frappart

Stéphanie Frappart è l’arbitro donna di Costa Rica-Germania, partita valida per i Mondiali 2022 in onda oggi su Raiuno. Dopo aver arbitrato la finale maschile di Supercoppa UEFA tra Liverpool e Chelsea, Frappart è la prima donna che è riuscita a raggiungere un traguardo così importante. Quello di questa sera è un debutto importante per Stephanie che sognava di poter, un giorno, arbitrare una partita di un Mondiale. Classe 1983, la francese, questa sera, avrà come assistenti la brasiliana Neuza Back e la messicana Karen Diaz Medina.

Frappart è una predestinata. Si appassiona al calcio sin da quando era una bambina grazie al padre. Comincia ad arbitrare a 13 anni e, con il tempo, si allena e si dedica totalmente alla sua passione sperando, un giorno, di poter entrare nella storia del calcio ed è ciò che accadrà stasera quando nelle sue mani ci sarà l’arbitraggio di una partita mondiale.

Le parole di Stéphanie Frappart

«Spero di poter essere di esempio alle arbitre femminili e a tutte le ragazze che sognano di fare l’arbitro»., scrive Stéphanie Frappart su Instagram dove pubblica pochissime foto. «Il gioco maschile e femminile è esattamente lo stesso. Il calcio femminile sta diventando sempre più veloce. È solo l’approccio tattico che è diverso. Ma proprio come ci sono diversi stili di gioco tra Europa, Africa e Sud America», ha dichiarato a The Atlhetic.

Se della carriera della Frappart si sa tutto, della vita privata non si sa assolutamente niente. Schiva e riservata, usa pochissimo i social dove pubblica raramente senza, tuttavia, fare riferimento al proprio privato. Non si sa, infatti, se sia fidanzata o sposata. Dopo aver arbitrato una partita mondiale, la Frappart si aprirà nelle successive interviste?

