Stephen Greif è morto/ L’attore di The Crown aveva 78 anni

Lutto nel mondo del cinema: è morto l’attore Stephen Greif. La notizia è stata confermata dai suoi agenti in un post pubblicato su Twitter, non sono state rese note le cause del decesso. Noto per l’apparizione in serie come Blake’s 7, Citizen Smith, EastEnders e soprattutto The Crown di Netflix, l’interprete aveva 78 anni.

La lunga carriera di Stephen Greif ha attraverso il teatro, la televisione e il cinema. Nato nell’Hertfordshire, ha frequentato la Royal Academy of Dramatic Art ed è diventato membro della National Theatre Compagny all’Old Vic e Southbank. Protagonista sulle scene per tutti gli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, Greif è passato al piccolo schermo e ha ottenuto il ruolo del comandante spaziale Travis nella serie di avventure fantascientifiche Blake’s 7, in onda dal 1978 al 1981 sulla Bbc.

Addio a Stephen Greif, l’attore aveva 78 anni

Tante le apparizioni televisive di Stephen Greif, che ha preso parte nel corso degli anni a prodotti come Citizen Smith, Tales of the Unexpected, Doctors, Coronation Street, The Bill e EastEnders. È anche apparso in un episodio di Hart to Hart della ABC e nella miniserie – sempre targata ABC – The Last Days of Pompeii. Più recentemente, è apparso nella limited serie di TNT The Alienist e nella quarta stagione di The Crown, amata serie di Netflix, dove ha interpretato il presidente della Camera Sir Bernard Weatherill. Per quanto riguarda il grande schermo, Stephen Greif ha preso parte a Spartan (2004), Casanova (2000ù5) e The Woman in Gold (2015). Tanti i messaggi di cordoglio sui social network per la scomparsa dell’attore britannico, queste le parole del suo rappresentante: “Con grande tristezza annunciamo la morte del nostro meraviglioso cliente Stephen Greif… Ci mancherà molto e i nostri pensieri sono con la sua famiglia e con i suoi amici”.

With great sadness we announce the death of our wonderful client Stephen Greif.

His extensive career included numerous roles on screen and stage, including at the National Theatre, RSC and in the West End.

We will miss him dearly and our thoughts are with his family and friends x pic.twitter.com/sYcwILCvNr — Michelle Braidman Associates (@TeamBraidman) December 26, 2022













