Stephen Hawking, chi è?/ Cosmologo che ha studiato i buchi neri e il Big Bang

Stephen Hawking è il protagonista del Doodle di Google di oggi, sabato 8 gennaio 2022. L’astrofisico, cosmologo e teorico inglese avrebbe celebrato il suo ottantesimo compleanno proprio nella data odierna. Dai buchi neri al Big Bang, le sue teorie sulle origini e la meccanica dell’universo hanno rivoluzionato la fisica moderna, mentre i suoi libri best-seller hanno reso il campo ampiamente accessibile a milioni di lettori in tutto il pianeta. Lo studioso nacque nel 1942 a Oxford, in Inghilterra. Affascinato dal funzionamento dell’universo fin dalla giovane età, la sua curiosità e il suo intelletto gli valsero il soprannome di “Einstein”.

Dopo una diagnosi di una malattia neurodegenerativa a 21 anni, la musica del compositore Richard Wagner e l’amorevole sostegno della sua futura moglie Jane Wilde motivarono Stephen Hawking a dedicarsi alla fisica, alla matematica e alla cosmologia. Nel 1965, poi, discusse la sua tesi di dottorato all’Università di Cambridge, “Proprietà degli universi in espansione”, che presentava la teoria rivoluzionaria che lo spazio e il tempo hanno avuto origine da una singolarità, un punto infinitamente piccolo e denso, meglio conosciuto oggi come la caratteristica chiave dei buchi neri.

STEPHEN HAWKING: LA SCOPERTA DEL 1974 CHE HA RIVOLUZIONATO IL CAMPO DELL’ASTROFISICA

Proprio in quello stesso anno, Stephen Hawking fu accettato come ricercatore al Gonville and Caius College di Cambridge, la sua casa accademica in cui trascorse la sua vita all’insegna della ricerca. L’ossessione di Hawking per i buchi neri lo portò a scoprire nel 1974 che le particelle potevano sfuggire a questi ultimi. Questa teoria, chiamata radiazione di Hawking, è ampiamente considerata il suo più importante contributo alla fisica. Nel 1979, il lavoro rivoluzionario di Hawking sui buchi neri spinse Cambridge a nominarlo professore lucasiano di matematica, una posizione ricoperta da Isaac Newton nel 1669.

La tesi di dottorato di Stephen Hawking è stata resa pubblica nel 2017 su un sito web dell’Università di Cambridge, che si è bloccato a causa dell’enorme quantità di traffico. Un vero e proprio innovatore il cui impatto a livello astronomico ha cambiato il modo in cui il mondo comprende l’universo.

STEPHEN HAWKING E IL PREMIO NOBEL MAI VINTO

Incredibilmente, Stephen Hawking, nonostante le sue scoperte prodigiose in termini di astronomia, nel corso della sua straordinaria carriera non ha mai conquistato il Premio Nobel. Come si può apprendere scorrendo rapidamente il suo palmarès, lo scienziato britannico ha collezionato un numero incredibile di riconoscimenti, venendo nominato, tra le altre cose, membro della Royal Society (da cui ha ricevuto le medaglie Hughes e Cople) e della Royal Society of Arts. Inoltre, nel 1986 è stato ammesso all’interno del novero ristretto della Pontificia Accademia delle Scienze.

Nel 2009, invece, Barack Obama ha consegnato a Stephen Hawking la Medaglia presidenziale della libertà, la più alta onorificenza degli Stati Uniti d’America. Niente Premio Nobel, però, che, per un amaro scherzo del destino, nel 2020 è stato assegnato proprio per la scoperta dei buchi neri: “Se Stephen Hawking fosse stato ancora in vita, sicuramente avrebbe diviso il Nobel per la Fisica 2020 con il suo insegnante e amico Roger Penrose”, ha asserito Gabriele Ghisellini, dell’Osservatorio di Brera dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf).



