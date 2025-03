12ENNE STUPRATO: CONDANNATO ATTIVISTA LGBTQ+

Uno dei fondatori di un gruppo LGBTQ+ del Surrey, nell’Inghilterra sud-orientale, è stato dichiarato colpevole di aver violentato un bambino di 12 anni conosciuto su Grindr. Sono diversi i capi d’accusa per i quali Stephen Ireland è stato condannato nel Regno Unito e per i quali conoscerà la sua pena il 30 giugno: aver indotto un minore di 13 anni a compiere attività sessuali, violenza sessuale su un minore di 13 anni e per aver realizzato immagini indecenti.

Al processo, che si è tenuto nelle scorse settimane presso la Guildford Crown Court, è emerso che il 12enne aveva incontrato il 41enne in un appartamento di Addlestone, che condivideva con un volontario David Sutton, dopo aver scambiato dei messaggi sull’app di incontri.

Stando a quanto riportato dalla BBC, Stephen Ireland avrebbe suggerito al bambino di baciarsi e di guardare materiale pornografico insieme, poi avrebbero avuto un rapporto sessuale, fumato un bono e riprodotto materiale pornografico su un pc portatile. Oltre al fondatore del gruppo LGBTQ+, è stato condannato anche il volontario con cui condivideva l’appartamento.

LE REAZIONI ALLA CONDANNA DI STEPHEN IRELAND

Stephen Ireland e David Sutton sono stati assolti dall’accusa di cospirazione per il rapimento del bambino, mentre Sutton è stato scagionato da sei accuse di cospirazione per la violenza sessuale su un bambino. Entrambi hanno ammesso il possesso di immagini vietate di bambini, mentre Ireland ha ammesso anche il possesso di un’immagine pornografica estrema.

Inoltre, Sutton si è anche dichiarato colpevole di due capi d’accusa per aver distribuito fotografie indecenti di un bambino. La polizia ha spiegato che i due avrebbero cercato di coprire i loro reati cancellando intenzionalmente il materiale dai loro telefoni una volta venuti a conoscenza dell’indagine della polizia e dopo il loro arresto.

Invece, un portavoce del gruppo LGBTQ+, Pride, ha dichiarato di “condannare totalmente” i crimini di Ireland e Sutton, assicurando il massimo impegno nel “dare priorità alla sicurezza e al benessere della nostra comunità“.