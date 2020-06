Stephen King e J.K Rowling, lite su Twitter/ Lui stuzzica, lei smette di seguirlo…

Non si arresta la polemica su J.K. Rowling, accusata oramai quotidianamente sul web di “trans-fobia” a causa di alcune dichiarazioni fatte qualche tempo fa. Stavolta, però, tirano in ballo anche un altro ben noto della scrittura, Stephen King. Tra i due scrittori è andato infatti in scena uno scontro su Twitter, seppur le premesse fossero ben differenti. Tutto ha avuto inizio quando la Rowling ha twittato un messaggio al miele per il collega: “Ho sempre adorato Stephen King, ma oggi il mio affetto per lui raggiunge nuove vette. È così facile per gli uomini ignorare le preoccupazioni delle donne o minimizzarle. Ma io non dimenticherò mai gli uomini che si sono esposti quando non ne avevano il bisogno. Grazie Stephen”. Una stima che King ha ricambiato, condividendo il messaggio della Rowling. Tutto però cambia quando di mezzo si mette un fan dello scrittore.

J.K. Rowling smette di seguire Stephen King, poi…

“Ora però dovresti parlarci del tweet della TERF”, ossia “trans-exclusionary radical feminist”, scrive l’utente a Stephen King proprio ricordando le accuse nate in queste settimane nei confronti della Rowling. “Devi dirci a noi, tuoi lettori abituali“, continua l’utente rivolgendosi a King, “se credi che le donne trans siano donne”. King ha allora replicato: “Sì. Le donne trans sono donne“. Parole che, a quanto pare, hanno fatto infuriate la scrittrice di Harry Potter che ha prima defollowato King, per poi cancellare anche il messaggio di stima nei suoi confronti. Passate poche ore, però, il follow allo scrittore sembra essere tornato al suo posto. Che l’abbia perdonato?



