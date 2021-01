Stephen King e Tabitha Jane Spruce, 50 anni matrimonio/ Chi è la moglie dell’autore?

Stephen King e sua moglie Tabitha Jane Spruce festeggiano oggi 50 anni di matrimonio. Il noto artista ha scritto su Twitter: “Io e mia moglie ci siamo sposati 50 anni fa oggi. È stata una bella corsa“. I due convolarono a nozze il 2 gennaio del 1971 e da allora non si sono più lasciati. Insieme i due hanno avuto tre figli e cioè Naomi, Joe Hillstrom e Owen. Naomi è la primogenita nata il primo giugno del 1970, fin da piccola è affetta da una malattia che la costringe su una sedia a rotelle ma nonostante questo è diventata ministro della Unitarian Universalist Church di River Grass in Florida. Joe è un fumettista e romanziere che ha pubblicato la sua prima opera senza però svelare di essere il figlio di King. Infine Owen anche lui ha preso la trada della scrittura.

Stephen King e Tabitha Jane Spruce, 50 anni matrimonio: chi è la donna?

Ma chi era Tabitha Jane Spruce la moglie di Stephen King a lui legata da 50 anni? Nata a Old Town il 24 marzo del 1948 la donna è una scrittrice e fotografa molto attiva a livello sociale. La donna si occupa anche di filantropia ed è colta e intelligente proprio per questo ha trovato un sodalizio ormai lungo mezzo secolo col romanziere. Da giovane ha frequentato l’Università di Orono dove ha conosciuto proprio King. Nonostante l’attore sia famosissimo in tutto il mondo non sappiamo molto di loro come coppia, visto che sono riservati e preferiscono lasciare lontana dai fari la loro vita privata.

Foto, il post dello scrittore

My wife and I were married 50 years ago today. It’s been a hell of a good run. — Stephen King (@StephenKing) January 2, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA