“Sterilizzare i cani non è violenza”/ Veterinario Coccia “Ecco perché è importante”

È giusto sterilizzare i cani? L’argomento spesso divide ed è molto frequente nelle famiglie che possiedono un animale a quattro zampe. «Il veterinario lo consiglia, ma ci sono dei pro e contro. I vantaggi di un cane sterilizzato è che così si evitano gravidanze indesiderate, si evitano infezioni all’utero, ma anche tumori mammari, c’è un’alta incidenza nelle femmine. Quindi è un consiglio che diamo, ma il proprietario è libero di decidere», ha dichiarato il veterinario Federico Coccia a “Uno Mattina”. Quando il conduttore gli ha chiesto se lui sia d’accordo e se non la ritenga una violenza sui cani, ha risposto: «Assolutamente no, il cane è domestico, vive in casa, non in natura. La sterilizzazione gli allunga la vita, questo non è poco. Poi si evitano gravidanze isteriche, è un disagio per il cane, che vive una gravidanza immaginaria».

Infatti, il veterinario cita l’esempio di Lola, un piccolo cane che sta vivendo questa condizione. C’è però un motivo in natura se si verifica la gravidanza isterica e lo ha spiegato lo stesso Coccia.

GLI EFFETTI DELLA STERILIZZAZIONE SUI CANI

«In un branco di lupi solo la femmina alfa si può riprodurre, le altre femmine vanno in gravidanza isterica, perché se dovesse succedere qualcosa alla femmina alfa, loro sarebbero in grado di allattare i cuccioli», ha spiegato il veterinario Federico Coccia a “Uno Mattina”. In studio anche l’allevatore Antonio Grasso: «La sterilizzazione per noi è prevista solo in alcuni casi, medici, quindi in caso di patologie, perché noi invece puntiamo alla riproduzione». La sterilizzazione però ha degli effetti: «Il cane non ha la coscienza di capire quello che è successo. A livello caratteriale si tranquillizzano un po’, ma sostanzialmente il carattere non cambia. Potrebbe rallentare un po’ il metabolismo», ha spiegato Coccia. Questo è il motivo per il quale poi tendono al sovrappeso. Non accade sempre, ma è un fenomeno che può verificarsi. «Il medico veterinario è un amico che ti consiglia, la sterilizzazione comunque non è un obbligo». Ma ha sottolineato che è l’unica arma invece per evitare il randagio.

